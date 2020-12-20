En az lise mezunu 4.250 TL maaş verilecek! Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı

Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı: Resmi Gazete, AÇSHB kamu duyuru sayfası ve İŞKUR kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda 8 değişik şehir ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, itfaiye eri, mühendis, muhasebeci, VHKİ ve memur kadrolarına kamu personeli alınacağına yer verildi.