En az lise mezunu 4.250 TL maaş verilecek! Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı

Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı: Resmi Gazete, AÇSHB kamu duyuru sayfası ve İŞKUR kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda 8 değişik şehir ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, itfaiye eri, mühendis, muhasebeci, VHKİ ve memur kadrolarına kamu personeli alınacağına yer verildi.
Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı: En az lise mezunu 4.250 TL maaş
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 25.12.2020
Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020
İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.12.2020
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021
Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 28.12.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021
KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alım İlanı 29.12.2020
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021
YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 23.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020