KAMU İŞÇİSİ ALIMI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. KPSS'siz olarak fakrlı şehirlere yapılan alımlarda adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

- Büro memuru

- Güvenlik görevlisi

- Büro işçisi

- Sekreter

- Öğretmen

- Mühendis

- Teknik personel

- Şoför

- Sanat tarihçisi

- Arkeolog

- Mimar,

- Laborant

- Uzman personel

- Beden işçisi

- Temizlik personeli

- Danışma memuru