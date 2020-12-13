Birçok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da kolay değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek için hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS sınavından alınan puan üzerinden yapılmaktadır. Bunun yanı sıra KPSS şartı aranmadan belediye kamu işçisi imkanları da bulunuyor.
ALIM YAPILAN KADROLAR
İŞKUR üzerindeki ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi:
Sanat tarihçisi,
arkeolog
taş ustası
mimar
beden işçisi
usta gemici
yardımcı hizmetler görevlisi
yazılım geliştirme uzmanı
proje yöneticisi
teknik servis elemanı
araştırmacı
hizmetli
elektrikçi
tamirci,
park bahçe görevlisi
temizlik görevlisi
büro görevlisi
laboratuvar teknikeri
erbap işçi
büro memuru
büro işçisi
inşaat ustası
iş makinesi operatörü
inşaat mühendisi
mimar
hizmet ve destek alma personeli
üretim planlama ve kontrol şefi
kalite ekspertör personeli
yağcı
işyeri hekimi
çöp personeli
destek personeli
fitness personeli
iş makinesi operatörü
grafik tasarımcı
endüstriyel otomasyon teknikeri
şoför
temizlik işçisi
gassal
peyzaj mimarı
idari büro görevlisi
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
ALIM YAPAN BELEDİYELER-BELEDİYE ŞİRKETLERİ
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020
Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Araştırmacı Alımı 14.12.2020
İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş Hafr. Pet. Ener. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2020
Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 15.12.2020
Bursa Belkar Tic. Ltd. Şti. 14.12.2020
Eskişehir Tepebaşı Turizm Sağ.İnş.San. Tic.A.Ş. 12.12.2020
Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 15.12.2020 (1)
Kırklareli Vize Beleiyesi Per. Ltd. Şti. 17.12.2020
Kocaeli BELDE A.Ş. 14.12.2020
Van Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. 18.12.2020
Sivas Altınyayla KHGB 15.12.2020
Bursa Belkar Tic. Ltd. Şti. 15.12.2020
Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 15.12.2020
İstanbul İston Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. Ve Tic. A. Ş.13.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020
Sivas Gölova SYDV 20.12.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 18.12.2020
Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020