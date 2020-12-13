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    • Memurlar
    • 14.12.2020 08:34
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    • Son Güncelleme:
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    • 20.12.2020 09:30
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    şartsız belediye işçi ilanları: 3000-4000 TL maaşla personel alımı yapılıyor

    şartsız en az ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları: 21 şehirde il ve ilçe belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız belediye işçi ilanları: 3000-4000 TL maaşla

    Birçok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da kolay değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek için hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS sınavından alınan puan üzerinden yapılmaktadır. Bunun yanı sıra KPSS şartı aranmadan belediye kamu işçisi imkanları da bulunuyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    İŞKUR üzerindeki ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi:

    Sanat tarihçisi,
    arkeolog
    taş ustası
    mimar
    beden işçisi
    usta gemici
    yardımcı hizmetler görevlisi
    yazılım geliştirme uzmanı
    proje yöneticisi
    teknik servis elemanı
    araştırmacı
    hizmetli
    elektrikçi
    tamirci,
    park bahçe görevlisi
    temizlik görevlisi
    büro görevlisi
    laboratuvar teknikeri
    erbap işçi
    büro memuru
    büro işçisi
    inşaat ustası
    iş makinesi operatörü
    inşaat mühendisi
    mimar
    hizmet ve destek alma personeli
    üretim planlama ve kontrol şefi
    kalite ekspertör personeli
    yağcı
    işyeri hekimi
    çöp personeli
    destek personeli
    fitness personeli
    iş makinesi operatörü
    grafik tasarımcı
    endüstriyel otomasyon teknikeri
    şoför
    temizlik işçisi
    gassal
    peyzaj mimarı
    idari büro görevlisi

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    - Türk vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    ALIM YAPAN BELEDİYELER-BELEDİYE ŞİRKETLERİ

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

    Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020

    Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020

    Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020

    Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Araştırmacı Alımı 14.12.2020

    İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020

    Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020

    Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş Hafr. Pet. Ener. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2020

    Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 15.12.2020

    Bursa Belkar Tic. Ltd. Şti. 14.12.2020

    Eskişehir Tepebaşı Turizm Sağ.İnş.San. Tic.A.Ş. 12.12.2020

    Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 15.12.2020 (1)

    Kırklareli Vize Beleiyesi Per. Ltd. Şti. 17.12.2020

    Kocaeli BELDE A.Ş. 14.12.2020

    Van Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. 18.12.2020

    Sivas Altınyayla KHGB 15.12.2020

    Bursa Belkar Tic. Ltd. Şti. 15.12.2020

    Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 15.12.2020

    İstanbul İston Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. Ve Tic. A. Ş.13.12.2020

    İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020

    Sivas Gölova SYDV 20.12.2020

    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 18.12.2020

    Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020
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    Haberler Memurlar KPSS şartsız belediye işçi ilanları: 3000-4000 TL maaşla personel alımı yapılıyor