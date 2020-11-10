İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru için detaylar gelmeye başladı. Bu anlamda İŞKUR tarafından resmi sitesinden ilanlar yayınlanmış durumda. Yayımlanan duyurularda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sağlık personeli ve işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de