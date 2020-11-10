Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 11.11.2020 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2021 14:36
    ABONE OL

    10 Kasım hastanelere en az ilkokul mezunu ı başvuru şartları!

    ATT, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi, Ebe, hasta danışmanı kadrolarına yapılan ı başvuru detayları haberimizde. Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara 'a kayıt olma, işinden ayrılanlara sına başvurma, almak isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi alma imkanı veren veriyor.

    takvim.com.tr
    Hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı

    İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru için detaylar gelmeye başladı. Bu anlamda İŞKUR tarafından resmi sitesinden ilanlar yayınlanmış durumda. Yayımlanan duyurularda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sağlık personeli ve işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    İŞKUR'DA YAYIMLANDI

    Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e Sube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları şu şekilde:

    ALIM YAPILAN KADROLAR VE ALIM YAPAN YERLER

    İŞKUR üzerinden özel hastaneler bünyesine yapılan personel alımları şu şekilde:

    ATT alımı şu şekilde:

    Diğer Sağlık Personeli

    Diğer Sağlık Personeli

    İşyeri Hemşiresi

    Diş Hekimi Asistanı

    Diyaliz Teknikeri

    Diyetisyen

    Eczane İşçisi
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar 10 Kasım İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru şartları!