İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru için detaylar gelmeye başladı. Bu anlamda İŞKUR tarafından resmi sitesinden ilanlar yayınlanmış durumda. Yayımlanan duyurularda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sağlık personeli ve işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR'DA YAYIMLANDI
Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e Sube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları şu şekilde:
ALIM YAPILAN KADROLAR VE ALIM YAPAN YERLER
İŞKUR üzerinden özel hastaneler bünyesine yapılan personel alımları şu şekilde:
ATT alımı şu şekilde:
Diğer Sağlık Personeli
Diğer Sağlık Personeli
İşyeri Hemşiresi
Diş Hekimi Asistanı
Diyaliz Teknikeri
Diyetisyen
Eczane İşçisi