Resmi Gazete, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan ve İŞKUR e sube sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ALIM YAPAN KURUMLAR VE KADROLAR
Alım yapan kurumlar şu şekilde:
Cumhurbaşkanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelir İdaresi Başkanlığı
ÇELTİKÇİ BELEDİYEBAŞKANLIĞI
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.
TARSUS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İ.Ü.C. GENEL SEKRETERLİK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALIM YAPILAN KADROLAR
Büro Memuru (Genel)
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Hastane Hizmetlisi
Mobilyacı
Elektrikçi (Genel)
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı
Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Terzi