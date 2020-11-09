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    • 06.01.2021 11:05
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    alımı 'siz ve 50-70 KPSS ile kadro dağılımı ne oldu? İşte personel alımı...

    Kamuya şartsız aynı zamanda 50-70 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak. Kamu kurumlarının farklı yöntemler ile yayınladıkları ilanlar sayfamızda yer almaktadır. Aynı zamanda çeşitli pozisyonlar için memur alınacak. Bu memur alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, ilanlara başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar haberimizde olacak.

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    Kamu personeli alımı KPSS'siz ve 50-70 KPSS ile kadro dağılımı

    Resmi Gazete, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan ve İŞKUR e sube sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de


    ALIM YAPAN KURUMLAR VE KADROLAR

    Alım yapan kurumlar şu şekilde:

    Cumhurbaşkanlığı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

    Gelir İdaresi Başkanlığı

    ÇELTİKÇİ BELEDİYEBAŞKANLIĞI

    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.

    TARSUS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

    İ.Ü.C. GENEL SEKRETERLİK

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

    AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Büro Memuru (Genel)

    Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

    Hastane Hizmetlisi

    Mobilyacı

    Elektrikçi (Genel)

    Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı

    Güvenlik Görevlisi

    Temizlik Görevlisi

    Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

    Terzi
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    Haberler Memurlar Kamu personeli alımı KPSS'siz ve 50-70 KPSS ile kadro dağılımı ne oldu? İşte personel alımı...