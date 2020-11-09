Resmi Gazete, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan ve İŞKUR e sube sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de