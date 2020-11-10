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    • 10.11.2020 09:01
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    • 10.11.2020 09:01
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    10 farklı şehirde arıyor! yayınlandı, başvuru için son günler…

    10 farklı şehirde ile ilgili detayları paylaştı. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar ardından pek çok vatandaş, paketleme işçisi alımlarının hangi illerde olduğu ve her il için kaç personel alınacağı gibi detayları araştırmaya başladı. İşte İŞKUR paketleme işçisi alımları ve merak edilen tüm ayrıntılar… Paketleme işçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak yerine getiren kişidir.

    İŞKUR 10 farklı şehirde paketleme işçisi arıyor! İşte başvuru ekranı

    İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar ile birlikte tam 10 farklı ilde paketleme işçisi alımları gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden yayınlanan bu ilanlar ardından pek çok vatandaş hangi şehirlerde paketleme personeli alımlarının olduğu, başvurularını nasıl yapacakları ve kaç personel alınacağı gibi detayları araştırmaya başladı. İşte İŞKUR üzerinden yayınlanan paketleme personeli alımlarına ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    İŞKUR paketleme personeli alımları hangi illerde yapılıyor?

    İŞKUR paketleme personeli ilanları pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Yapılan haberler ardından pek çok vatandaş bu alımlarının hangi illerde yapıldığını araştırmaya koyuldu. Aynı zamanda ilanı verilen her il için kaç adet personel alımının gerçekleştirileceği de merak edilen konular arasında. İşte İŞKUR paketleme personeli alımı yapılacak olan o iller ve hangi ilde ne kadar personel alınacağına dair merak edilen tüm detaylar…

    İstanbul: 100 açık pozisyon

    Karaman: 7 açık pozisyon

    Balıkesir: 4 açık pozisyon

    Gaziantep: 50 açık pozisyon

    Adana: 4 açık pozisyon

    Ankara: 4 açık pozisyon

    Kocaeli: 10 açık pozisyon

    İzmir: 10 açık pozisyon

    Eskişehir: 15 açık pozisyon

    Bolu: 10 açık pozisyon

    İŞKUR Paketleme İşi Başvuru Ekranına Gitmek İçin Buraya Tıklayın

    İŞKUR paketleme personeli başvuru şartları ve detayları nelerdir?

    İŞKUR üzerinden yayınlanan paketleme personeli başvuru şartları ve detayları da pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu ilanlara başvurmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar şu şekildedir:T.C vatandaşı olmak,İletişim becerilerinin yüksek olması,Emekli olmamak,Disiplinli olmak,İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,Yüz kızartısı suç olarak 6 ay üzerinde adli cezanın olmaması,En az ilkokul mezunu olmak,Aktif çalışmaya engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.

    İŞKUR başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden kolaylıkla başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. İŞKUR resmi sitesi üzerinde yayınlanan bu ilanlara girerek başvuru formunu ve gerekli tüm detayları sağlayan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Böylelikle de başvurularının kabul edilmesi durumunda istihdam etme şansı elde edebilirler. Vatandaşların bu ilanlara başvuru yapabilmeleri adına eğer kayıtlı değiller ise ilk olarak İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir.

    Paketleme işçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak yerine getirir.

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    Haberler Ekonomi İŞKUR 10 farklı şehirde paketleme işçisi arıyor! İŞKUR başvuru ekranı yayınlandı, başvuru için son günler…