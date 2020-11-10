İŞKUR paketleme personeli alımları hangi illerde yapılıyor?

İŞKUR paketleme personeli ilanları pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Yapılan haberler ardından pek çok vatandaş bu alımlarının hangi illerde yapıldığını araştırmaya koyuldu. Aynı zamanda ilanı verilen her il için kaç adet personel alımının gerçekleştirileceği de merak edilen konular arasında. İşte İŞKUR paketleme personeli alımı yapılacak olan o iller ve hangi ilde ne kadar personel alınacağına dair merak edilen tüm detaylar…