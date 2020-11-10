İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar ile birlikte tam 10 farklı ilde paketleme işçisi alımları gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden yayınlanan bu ilanlar ardından pek çok vatandaş hangi şehirlerde paketleme personeli alımlarının olduğu, başvurularını nasıl yapacakları ve kaç personel alınacağı gibi detayları araştırmaya başladı. İşte İŞKUR üzerinden yayınlanan paketleme personeli alımlarına ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR paketleme personeli alımları hangi illerde yapılıyor?
İŞKUR paketleme personeli ilanları pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Yapılan haberler ardından pek çok vatandaş bu alımlarının hangi illerde yapıldığını araştırmaya koyuldu. Aynı zamanda ilanı verilen her il için kaç adet personel alımının gerçekleştirileceği de merak edilen konular arasında. İşte İŞKUR paketleme personeli alımı yapılacak olan o iller ve hangi ilde ne kadar personel alınacağına dair merak edilen tüm detaylar…
İstanbul: 100 açık pozisyon
Karaman: 7 açık pozisyon
Balıkesir: 4 açık pozisyon
Gaziantep: 50 açık pozisyon
Adana: 4 açık pozisyon
Ankara: 4 açık pozisyon
Kocaeli: 10 açık pozisyon
İzmir: 10 açık pozisyon
Eskişehir: 15 açık pozisyon
Bolu: 10 açık pozisyon
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İŞKUR paketleme personeli başvuru şartları ve detayları nelerdir?
İŞKUR üzerinden yayınlanan paketleme personeli başvuru şartları ve detayları da pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu ilanlara başvurmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar şu şekildedir:T.C vatandaşı olmak,İletişim becerilerinin yüksek olması,Emekli olmamak,Disiplinli olmak,İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,Yüz kızartısı suç olarak 6 ay üzerinde adli cezanın olmaması,En az ilkokul mezunu olmak,Aktif çalışmaya engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.
İŞKUR başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden kolaylıkla başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. İŞKUR resmi sitesi üzerinde yayınlanan bu ilanlara girerek başvuru formunu ve gerekli tüm detayları sağlayan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Böylelikle de başvurularının kabul edilmesi durumunda istihdam etme şansı elde edebilirler. Vatandaşların bu ilanlara başvuru yapabilmeleri adına eğer kayıtlı değiller ise ilk olarak İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir.
Paketleme işçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak yerine getirir.