2.500-3.000 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı devam ediyor

Belediyelere KPSS şartsız kadrolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda haberimizde güncel ilanlara yer verdik. Belediyelere 2.500-3.000 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz.
BELEDİYELERE KPSS ŞARTSIZ KADROLAR...
GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
SAVRAN (SERBAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
GÖYNÜK (BOLU) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
14 MEMUR ALACAK
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 MEMUR ALACAK
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
70 MEMUR ALACAK
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ÇÜNGÜŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 MEMUR ALACAK
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
14 MEMUR ALACAK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 MEMUR ALACAK
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 ZABITA MEMURU ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 ZABITA MEMURU ALACAK
YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
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