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    • 21.10.2020 15:42
    ABONE OL

    2.500-3.000 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı devam ediyor

    Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz.

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    2.500-3.000 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı

    Belediyelere KPSS şartsız kadrolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda haberimizde güncel ilanlara yer verdik. Belediyelere 2.500-3.000 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

    BELEDİYELERE KPSS ŞARTSIZ KADROLAR...

    GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    SAVRAN (SERBAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    GÖYNÜK (BOLU) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    14 MEMUR ALACAK

    DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    20 MEMUR ALACAK

    MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    70 MEMUR ALACAK

    KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ÇÜNGÜŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK

    BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 MEMUR ALACAK

    KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    14 MEMUR ALACAK

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK

    SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 MEMUR ALACAK

    MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 ZABITA MEMURU ALACAK

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MEMUR ALACAK

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 ZABITA MEMURU ALACAK

    YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

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