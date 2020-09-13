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    • 20.09.2020 17:10
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    Hastanelere KPSS'siz 4000-5000 TL maaşla personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak

    İŞKUR özel - kamu sektörlerinin eleman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Hastanelere KPSS şartsız hemşire, hasta kabul-kayıt ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. Alımlar İŞKUR üzerinden devam ederken, başvurular da online olarak yapılacak. Farklı illerde hastanelere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Hastanelere KPSS şartsız 4000-5000 TL maaşla personel alımı

    Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Hastaneler bünyesine yapılan personel alımları İŞKUR üzerinde yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolar bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü. Hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir.

    İŞKUR'DA YAYIMLANDI

    Hastaneler bünyesine yapılan personel alımları İŞKUR üzerinde yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolar bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü.

    İŞKUR HEMŞİRE ALIMI İLANLARI

    İŞKUR HASTA KAYIT KABUL ELEMANI ALIMI İLANLARI

    İŞKUR HASTANE TEMİZLİK ELEMANI ALIMI İLANLARI

    Hastaneler bünyesine yapılan personel alımında pozisyonlar şu şekilde:

    - Temizlik personeli

    - Güvenlik görevlisi

    - Ambuans sürücüsü

    - Büro memuru

    - Hasta bakımı elemanı

    - Tıbbi sekreter

    - Hemşire

    - Ebe

    - Muhasebe personeli

    - Büro personeli

    - Acil Tıp Teknisyeni

    - Hasta kayıt kabul görevlisi

    - Hasta danışmanı

    - Hastane hizmetlisi.

    - Şoför

    - Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni

    - Teknisyen

    - Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

    - Anestezi Teknikeri

    - Diş hekimi yardımcısı

    - Acil Tıp Teknisyeni

    - Doktor yardımcısı

    - Diyaliz Teknikeri.
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