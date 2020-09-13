Hastanelere KPSS'siz 4000-5000 TL maaşla personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak

Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Hastaneler bünyesine yapılan personel alımları İŞKUR üzerinde yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolar bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü. Hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir.