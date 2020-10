13 EYLÜL İŞKUR KURUM DIŞI GÜNCEL İLANLAR

İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanı kısmından yayımlanan duyurular şu şekilde:

Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020

Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020

Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2020

Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020 (1)

Burdur İhtiyaç Maddeleri İnş. San. Tic. A.Ş.14.09.2020

Ankara TÜBİTAK SAGE 21.09.2020

Balıkesir Bandırma İns. Kayn. İnş. Nak. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti. 14.09.2020

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırmacı Alımı 29.09.2020

Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 21.09.2020

Kırklareli Vize Beld. Pers. Ltd. Şti. 14.09.2020

Kırşehir Kaman Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.09.2020

Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. Ltd. Şti. 15.09.2020

Kayseri İncesu İmar Eğt. San. Tic. A.Ş. 14.09.2020

Bursa Burulaş Tic. A.Ş. 13.09.2020

Bursa Binted Tic. A.Ş. 14.09.2020

Afyon Sultandağı Soğuk Hava Deposu Ltd. Şti. 16.09.2020

Bartın Kozbel Temz. Hiz. Yapı İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 14.09.2020

İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 14.09.2020

Konya Sanat Kültür Spor Faal. A.Ş. 18.09.2020

Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.09.2020

Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020 (1)

Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 14.09.2020

Bursa Osmangazi Beleditesi Personel A.Ş.18.09.2020

Bursa Tarımaş Hyvancılık Tarım San.ve Tic.A.Ş.18.09.2020

Manisa Albeltaş Alaşehir Belediyesi Gıda İnş.Mlz.Taş.Tem.Hiz.İşl.Mad.Müh.Özel Sağlık Mak.San.ve Tic.A.Ş.17.09.2020

Tunceli İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi.16.09.2020

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Ltd. Şti.15.09.2020

Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş.San.Tic.A.Ş.16.09.2020

Ordu Orbel A.Ş.16.09.2020

Zonguldak Devrek Bel. İmar İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 14.09.2020

Trabzon Yomra Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.09.2020

İzmir BB Grand Plaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 16.09.2020

Karabük SYDV Pers. Alımı 15.09.2020

