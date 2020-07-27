Zabıta ve İtfaiye alım ilanları tekrar yayına çıktı. Bilindiği gibi pandemi dolayısı ile ilanlar kaldırılmıştı. Bu bağlamda 1 Temmuz itibariyle yeniden başlayacağı öne sürülen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için detaylar, daha önce Resmi Gazete ve ilan.gov.tr üzerinden yayımlanmıştı. Farklı şehirlerde bulunan belediyeler tarafından en az lise mezunu zabıta ve itfaiye eri alınacağı açıklandı.
ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK BELEDİYELER:
Başvuru sürecini ertelemiş ve yeniden aktif etmiş olan belediyeler: Aksaray Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesidir. Söz konusu bu belediyeler toplamda 455 zabıta memuru alımı ve itfaiye eri alımı yapacak.
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BAŞVURU TARİHİ VE İLANIN DETAYLARI:
Söz konusu belediyelerin ilanlarını güncellediklerini sizlerle paylaşmıştık. Başvuru süreci değişen ilanları aşağıda sizlere son başvuru tarihi itibari ile sunacağız. Başvuru için ilanları inceleyebilirsiniz.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 Memur Alımı
Başvuru Tarihleri: 17/07/2020 - 27/07/2020 tarihleri arasında.
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 40 ZABITA PERSONELİ ALACAK
Şahinbey Belediyesi'ne yapılan zabıta alımınca başvuru özel şartları şu şekilde;
BAŞVURU
İlana başvurular 31/08/2020 ile 04/09/2020 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Akkent Mahallesi 400 Nolu Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresine şahsen yapılacak.
GENEL ŞARTLAR NEDİR?
İlgili Belediyeler adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacaktır. Bu kapsamda genel nitelikler şöyledir.
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,