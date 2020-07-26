Belediyelere 4.000-4.500 TL maaşla memur ve işçi alımı yapılacak

Belediyelere 4.000-4.500 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sürekli olarak yeni ilanlar geliyor. İŞKUR kurum dışı resmi internet adresi aracılığı ile memur ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. İşte detaylar takvim.com.tr'de
Belediyelere 4.000-4.500 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları
Muğla Bodrum Belediyesi Personel Anonim Şirketi.05.08.2020
https://media.iskur.gov.tr/39783/mugla-bodrum-belediyesi-personel-anonim-sirketi-05-08-2020.pdf
Yalova Koru Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.07.2020
https://media.iskur.gov.tr/39934/yalova-koru-belediyesi-per-ltd-sti-29-07-2020.pdf
Niğde Azatlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.07.2020
https://media.iskur.gov.tr/39935/nigde-azatli-belediyesi-per-ltd-sti-27-07-2020.pdf
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.07.2020
https://media.iskur.gov.tr/39956/diyarbakir-cungus-belediyesi-per-ltd-sti-28-07-2020.pdf
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 31.07.2020
https://media.iskur.gov.tr/39958/bursa-osmangazi-belediyesi-per-a-s-31-07-2020.pdf
Adana Pozantı Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.07.2020
https://media.iskur.gov.tr/39967/adana-pozanti-belediyesi-per-hizm-ltd-sti-26-07-2020.pdf
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.07.2020
https://media.iskur.gov.tr/39968/gumushane-unlupinar-belediyesi-per-ltd-sti-27-07-2020.pdf
Yalova Teşsvikiye Belediyesi Personel Ltd.Şti. 29.07.2020
https://media.iskur.gov.tr/39971/yalova-tessvikiye-belediyesi-personel-ltd-sti-29-07-2020.pdf
Karaman Akçaşehir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.07.2020
https://media.iskur.gov.tr/39972/karaman-akcasehir-belediyesi-per-ltd-sti-29-07-2020.pdf
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 28.07.2020
https://media.iskur.gov.tr/39979/tekirdag-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-28-07-2020.pdf
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,