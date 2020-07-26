

İşveren İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

İşçi arayışında olan işverenlere de yanıt veren İŞKUR'a kayıt işlemleri işverenler tarafından da kolayca yapılabilmektedir. İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

• Öncelikle "esube.iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.

• İŞKUR İnternet Şubesi'nde sağ kısımdaki İşveren bölümünde yer alan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

• Açılan ekranda "Genel Koşullar" kısmını dikkatlice okuduktan sonra "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın (Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın. Ancak kayıt işlemi burada sona erer).

• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz olarak doldurun.

• Adres bilgilerini ve iletişim bilgilerini girin ve "İleri" tuşuna basın.

• Açılan ekranda şifre oluşturma işlemlerini tamamlayın.

Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri türünü seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.

Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.