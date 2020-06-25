İLAN NE ZAMAN GELECEK?

Okullara yapılan TYP personel alımları , her yıl okullar açılmadan hemen önce gerçekleştiriliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için TYP personel alımlarının Ağustos ayının son günlerinde ya da Eylül ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyor

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

TYP personel alımında başvuru genel koşulları şu şekilde:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Öte yandan TYP personel alımında adaylar ikamet ettikleri şehre yapılan personel alımlarına başvuru yapabilir.