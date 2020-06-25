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    • 01.07.2020 10:18
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    Gözler orada! 81 şehirde personel alımı başvuru şartları ve ilan tarihi

    genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2020 personel alımı ilanı yayımlandı. 2020 İŞKUR personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    81 şehirde TYP personel alımı başvuru şartları ve ilan tarihi

    TYP personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. 2020 İŞKUR TYP personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarına hangi tarihler arasında başvuru yapacakları da aktarıldı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    OKULLARA ALIM OLACAK

    TYP ilanı bekleyen adaylar 2020 yılı TYP personel alımı ilanının ne zaman geleceğini araştırıyor. Temizlik, çevre düzenleme ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak TYP personel alımlarında adaylar okullarda istihdam edilecek.

    İLAN NE ZAMAN GELECEK?

    Okullara yapılan TYP personel alımları , her yıl okullar açılmadan hemen önce gerçekleştiriliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için TYP personel alımlarının Ağustos ayının son günlerinde ya da Eylül ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyor

    BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    TYP personel alımında başvuru genel koşulları şu şekilde:

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
    18 yaşını tamamlamış olmak,
    Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
    Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
    Öte yandan TYP personel alımında adaylar ikamet ettikleri şehre yapılan personel alımlarına başvuru yapabilir.
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