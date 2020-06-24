İBB Kariyer Sitesi Nedir?

kariyer.ibb sitesi, yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların başvuru yapacağı sistemin genel adıdır. Bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile oluşturulan kariyer.ibb sistesi, bundan sonra İBB'ye işçi almak için kullanılacak tek yöntem olacaktır.

Kariyer İBB Başvuru Koşulları Nelerdir?

Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksiksik doldurmanız her şey için yeterli olacaktır. Vatandaşların yaptığı bu işlem aslında bir nevi Kariyer İBB üzerinden CV oluşturmak ve bunu İBB'y sunmak… Kısacası Kariyer İBB sitesine üye olun, sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurun, Başvur bölümünden başvurunuzu yapın.

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