kariyer.ibb sitesi, yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların başvuru yapacağı sistemin genel adıdır. Bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile oluşturulan kariyer.ibb sistesi, bundan sonra İBB'ye işçi almak için kullanılacak tek yöntem olacaktır. Bu anlamda KPSS şartsız İBB kariyer üzerinden personel alımlarına devam ediyor. Yayınlanan İBB personel ilanları ile söz konusu ilanlar için aranan nitelikler ve başvuru tarihlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte İBB'de açık pozisyonlar ve başvuru ekranı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB kariyer üzerinden personel alımı yapacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İBB GENEL BAŞVURU
İBB Kariyer'de genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bir da bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinde oluşabilecek tüm pozisyonlar için değerlendirmeye alınacak başvuru da yapılabiliyor. Genel başvuru için özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve güncellemeniz gerekiyor.
İBB KARİYER'DE AÇIK OLAN POZİSYONLAR
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DOĞALGAZ TEKNİSYENİ (TEKNİK PERSONELİ)
IBB20-DOGT5GK
Genel Nitelikler
• Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Yüksek Okulları'nın ilgili bölümlerinden mezun olan (Elektrik, motor, torna tesviye, makine, mekatronik, doğalgaz, iklimlendirme soğutma, tesisat teknolojisi vb.)
• SRC 4 ve Psikoteknik Belgesine sahip veya almak için başvurusu olan,
• B sınıfı ehliyeti sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen,
• Takım çalışmasına yatkın,
• Askerlik görevini tamamlamış veya tecilli,
• İstanbul Anadolu veya Avrupa Yakası'nda ikamet eden,
"Doğalgaz Teknisyeni" ise alimi yapılacaktır.
İş tanımı
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden IGDAS bünyesinde Doğalgaz altyapısıyla ilgili teknik alanda çalışacak,
İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.
MAKİNE MÜHENDİSİ
IBB20-MAKM06GK
Genel Nitelikler
• Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun,
• SRC 4 ve Psikoteknik Belgesine sahip veya almak için başvuru yapmış olan,
• B sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,
• MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
• Planlama, uygulama ve raporlama yeteneklerine sahip,
• İletişimi güçlü, analitik düşünebilen,
• Erkek adayların askerlikle ilişiği tamamlanmış veya tecilli olan,
• İstanbul Anadolu veya Avrupa Yakası'nda ikamet eden,
"Makine Mühendisi" ise alimi yapılacaktır.
İş Tanımı
• Planlı ve periyodik bakim uygulamalarını gerçekleştirecek ve geliştirilmesinde aktif rol alacak,
• Ekip ile diğer birimler arası iletişim ve bilgi akışını sağlayacak,
İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.
DOĞALGAZ KAPAMA AÇMA PERSONELİ
IBB20-DOG5GK
Genel Nitelikler
• En az lise mezunu,
• A2 Motor ehliyetine sahip ve aktif olarak motosiklet kullanan,
• Sahada aktif çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,
• Benzer görevlerde tecrübeli ya da tecrübe edinmek isteyen,
• Takım çalışmasına uyumlu,
• Askerlik görevini tamamlamış veya tecilli olan,
• İstanbul Anadolu veya Avrupa Yakası'nda ikamet eden,
"Doğalgaz Kapama Açma Personeli" ise alimi yapılacaktır.
İş tanımı
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden IGDAS bünyesinde, Doğalgaz kapama ve açma işlemlerini yapabilecek,
İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.
İBB Kariyer Sitesi Nedir?
kariyer.ibb sitesi, yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların başvuru yapacağı sistemin genel adıdır. Bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile oluşturulan kariyer.ibb sistesi, bundan sonra İBB'ye işçi almak için kullanılacak tek yöntem olacaktır.
Kariyer İBB Başvuru Koşulları Nelerdir?
Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksiksik doldurmanız her şey için yeterli olacaktır. Vatandaşların yaptığı bu işlem aslında bir nevi Kariyer İBB üzerinden CV oluşturmak ve bunu İBB'y sunmak… Kısacası Kariyer İBB sitesine üye olun, sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurun, Başvur bölümünden başvurunuzu yapın.
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