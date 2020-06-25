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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 09:17
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    • 26.06.2020 09:17
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    26 Haziran belediye işçi alım ilanları - şartsız sınavsız onlarca belediyeye işçi personel alım şartları nedir?

    Bilindiği üzere Kamu İlanları olarak siz okuyucularımıza şartsız yayımlanan belediye personeli ile i alım ilanlarını belirli aralıklarla paylaşıyoruz. İl ve İlçe Belediyelere ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. Onlarca farklı il ve ilçe belediye tarafından yayımlanan ilan haberimizde.Belediyeler, belediye birimleri ya da kamu kurumlarının alt birimleri için yayımlanan personel alım ilanlarına başvuru yapacak adayların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KPSS şartsız sınavsız onlarca belediyeye işçi personel alım şartları nedir?

    Belediyelere personel alımı! Aile ve Çalışma Bakanlığı resmi sitesinde yer alan ilanlara göre çok sayıda işçi alımı yapılacağı görülüyor. Farklı şehirlerde belediyeler ve belediyelere bağlı kamu şirketlerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alınacağına yer verildi.
    Yayımlanan çok sayıda ilan ile kamuya personel alımı işçi alımı yapılacağı bildirildi. Bu haberimizde de siz okuyucularımıza gün içerisinde ilan edilen memur personel ve işçi alım ilanlarını aktarıyoruz. Alım yapacak kurumların listesi, ilan yayımlayan kurumların personel alımı yapacakları kadrolar ve ilanlara başvuru ve diğer detaylar takvim.com.tr'de

    24 Haziran

    ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ODAK İLİÇ TEM. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    GÜZEL AYVALIK GIDA TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İBB GRANDPLAZA A.Ş. 31 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    YE-PA LTD. ŞTİ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DEREDOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BARTIN GIDA LTD. ŞTİ. 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ZİLE (TOKAT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ (MİMAR) ALACAK

    ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EGE ET MAM. TİC. A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK

    23 Haziran

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    KONYA ŞEHİR HİZMETLERİ A.Ş. 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ZEYBEK A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    HACIABDULLAH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 KEPÇE OPERATÖRÜ ALACAK

    FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BAĞ-KENT LTD. ŞTİ. 2 GEÇİCİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    HAMİDİYE KAYNAK SULARI 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ESPARK A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ARYA TURİSTİK A.Ş. 16 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BEYA PERSONEL ORGANİZASYON VE TANITIM A.Ş 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    FALEZ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BULANCAK BETON A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    22 Haziran

    TEŞVİKİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KABADÜZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    19 Haziran

    DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ALBELTAŞ TİC. A.Ş. 1 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK

    YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    YABELTAŞ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    BAŞVURU ŞARTLARI

    Belediyeler, belediye birimleri ya da kamu kurumlarının alt birimleri için yayımlanan personel alım ilanlarına başvuru yapacak adayların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Her ilan için farklılık gösteren bu koşulları ana başlıkları şu şekilde;

    Adaylardan talep edilen koşullar arasında; adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması gibi DMK'da yer alan tüm şartların sağlanması isteniyor.

    Bu şartların dışında ayrıca Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda yer alan pozisyonlar için belirlenen eğitim şartını sağlamak, varsa deneyim, sertifika ve belge şartlarını sağlamak, görevini düzenli yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak, kurum tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak, işe alım sürecinde yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik görevini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya muaf tutulmak.

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    Haberler Ekonomi 26 Haziran belediye işçi alım ilanları - KPSS şartsız sınavsız onlarca belediyeye işçi personel alım şartları nedir?
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