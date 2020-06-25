Belediyelere personel alımı! Aile ve Çalışma Bakanlığı resmi sitesinde yer alan ilanlara göre çok sayıda işçi alımı yapılacağı görülüyor. Farklı şehirlerde belediyeler ve belediyelere bağlı kamu şirketlerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alınacağına yer verildi.
Yayımlanan çok sayıda ilan ile kamuya personel alımı işçi alımı yapılacağı bildirildi. Bu haberimizde de siz okuyucularımıza gün içerisinde ilan edilen memur personel ve işçi alım ilanlarını aktarıyoruz. Alım yapacak kurumların listesi, ilan yayımlayan kurumların personel alımı yapacakları kadrolar ve ilanlara başvuru ve diğer detaylar takvim.com.tr'de
24 Haziran
ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ODAK İLİÇ TEM. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÜZEL AYVALIK GIDA TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İBB GRANDPLAZA A.Ş. 31 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YE-PA LTD. ŞTİ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DEREDOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BARTIN GIDA LTD. ŞTİ. 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ZİLE (TOKAT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ (MİMAR) ALACAK
ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGE ET MAM. TİC. A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK
23 Haziran
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KONYA ŞEHİR HİZMETLERİ A.Ş. 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZEYBEK A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
HACIABDULLAH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 KEPÇE OPERATÖRÜ ALACAK
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BAĞ-KENT LTD. ŞTİ. 2 GEÇİCİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HAMİDİYE KAYNAK SULARI 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ESPARK A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARYA TURİSTİK A.Ş. 16 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BEYA PERSONEL ORGANİZASYON VE TANITIM A.Ş 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FALEZ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BULANCAK BETON A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
22 Haziran
TEŞVİKİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KABADÜZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
19 Haziran
DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALBELTAŞ TİC. A.Ş. 1 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YABELTAŞ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAŞVURU ŞARTLARI
Belediyeler, belediye birimleri ya da kamu kurumlarının alt birimleri için yayımlanan personel alım ilanlarına başvuru yapacak adayların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Her ilan için farklılık gösteren bu koşulları ana başlıkları şu şekilde;
Adaylardan talep edilen koşullar arasında; adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması gibi DMK'da yer alan tüm şartların sağlanması isteniyor.
Bu şartların dışında ayrıca Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda yer alan pozisyonlar için belirlenen eğitim şartını sağlamak, varsa deneyim, sertifika ve belge şartlarını sağlamak, görevini düzenli yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak, kurum tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak, işe alım sürecinde yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik görevini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya muaf tutulmak.
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