Mersin Büyükşehir Belediyesi İlköğretim Mezunu 260 Personel Alımı Yapacak!

Haziran ayının ilk haftası ile birlikte belediyelerin personel alımına ilişkin ilanlarında da artış gözleniyor. Bu kapsamda İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumları tarafında farklı kadrolarda olmak üzere personel alımı yapıyor.

Plaj Görevlisi Alımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 250 plaj görevlisi alımı yapılacak olup adayların birtakım başvuru sağlaması istenmektedir. Bu noktada en az ilköğretim mezunu olmak, diksiyonu düzgün olmak, yoğun çalışma ortamına uyum sağlamak şartlarının sağlanması istenmektedir. İlgili ilana başvurular Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Şirketi mail adresi olan ahmetyildiz@denizkiziturizmas.com eposta hesabına CV gönderimi ile gerçekleştirilecektir.

Beton ve Betonarme Kalıpçısı

Belediye bağlı kuruluşu tarafından yapılacak alımda 5 adet beton ve betonarme kalıpçısı alınacak olup bu noktada adayların Tarsus'ta ikamet etmesi, en az 3 yıl deneyime sahip olması, meslekte yeterlilik belgesine sahip olması başvuru şartlarını sağlaması istenmektedir. İlgili ilana başvurular tarsusimar@gmail.com eposta adresine meslekli yeterlilik belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve CV'nin gönderilmesi şeklinde online olarak yapılacaktır.