Haziran ayının ilk haftası ile birlikte belediyelerin personel alımına ilişkin ilanlarında da artış gözleniyor. Bu kapsamda İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumları tarafında farklı kadrolarda olmak üzere personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmış olup ilgili ilana ilişkin detaylar ise haberimizin devamında yer almaktadır. 3-4 bin TL maaşla 50 KPSS personel alımı yapılacak. En az lise mezunu şartı aranan pozisyonlar için bazılarında bugün son başvuru günü. Bu bağlamda elinizi çabuk tutmanızda yarar var. KPSS 50-70 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları haberimizde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Mersin Büyükşehir Belediyesi İlköğretim Mezunu 260 Personel Alımı Yapacak!
Haziran ayının ilk haftası ile birlikte belediyelerin personel alımına ilişkin ilanlarında da artış gözleniyor. Bu kapsamda İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumları tarafında farklı kadrolarda olmak üzere personel alımı yapıyor.
Plaj Görevlisi Alımı
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 250 plaj görevlisi alımı yapılacak olup adayların birtakım başvuru sağlaması istenmektedir. Bu noktada en az ilköğretim mezunu olmak, diksiyonu düzgün olmak, yoğun çalışma ortamına uyum sağlamak şartlarının sağlanması istenmektedir. İlgili ilana başvurular Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Şirketi mail adresi olan ahmetyildiz@denizkiziturizmas.com eposta hesabına CV gönderimi ile gerçekleştirilecektir.
Beton ve Betonarme Kalıpçısı
Belediye bağlı kuruluşu tarafından yapılacak alımda 5 adet beton ve betonarme kalıpçısı alınacak olup bu noktada adayların Tarsus'ta ikamet etmesi, en az 3 yıl deneyime sahip olması, meslekte yeterlilik belgesine sahip olması başvuru şartlarını sağlaması istenmektedir. İlgili ilana başvurular tarsusimar@gmail.com eposta adresine meslekli yeterlilik belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve CV'nin gönderilmesi şeklinde online olarak yapılacaktır.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 Memur Alımı Başvuruları İnternet'te Başladı!
Samsun Büyükşehir Belediyesi 19 farklı kadro ile 134 kişilik kado ile memur alımı yapacğaını bildirdi. İşte ilgili alım kadroları şöyledir.
37 Mühendis: Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin ilgili alanlarından mezun olmuş olmak.
12 Tekniker: Meslek Yüksekokullarının ilgili Ön Lisans programından mezun olmak.
6 Mimar: Fakültelerin Mimarlık Lisans programlarından mezun olmak.
3 Şehir Plancısı: Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans programlarından mezun olmak.
1 Grafiker: Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Ön Lisans programlarından mezun olmak.
2 İstitastikçi:Fakültelerin, İstatistik veya Ekonometri Lisans programlarından mezun olmak.
1 Sanat tarihçisi: Fakültelerin Sanat Tarihi Lisans programlarından mezun olmak.
1 Hemşire: Fakültelerin Hemşirelik Lisans programlarından mezun olma.
3 Veteriner Hekim: Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmak.
1 Diyetisyen: Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.
2 Çocuk Gelişimci: Fakültelerin Çocuk Gelişimi Lisans programından mezun olmak.
3 Psikolog:Fakültelerin Psikoloji Lisans programından mezun olmak.
1 Fizyoterapist: Fakültelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programından mezun olmak.
3 Sosyal Hizmetler Uzmanı: Fakültelerin Sosyal Hizmet Lisans programından mezun olmak.
5 Tahsildar: Fakültelerin İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.
24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: Fakültelerin Maliye Lisans programlarından mezun olmak.
2 Avukat: Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak.
3 İmam: Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinden mezun olmak.
2 Gassal: İmam Hatip Lisesi mezunu olmak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
İlgili memur alımı ilanları için adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kaunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bunun dışında özel olarak talep edilecek detaylar şöyledir.
İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
Kadın Erkek Zabıta Memuru Alınacak
Beykoz Belediyesi söz konusu ilan ile 50 kişi alacak olup alımlar Genel İdare Hizmetleri sınıfında yapılacak. 8. ve 10. dereceli kadrolara kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek. Bu yönde Lisans mezunu 10 ve 40 Ön Lisans mezunu zabıta memuru alınacak. Ön Lisans mezunu alımlar farklı alanlara ayrılmakta olup aşağıdaki tabloda ilanı inceleyebilirsiniz.
Zabıta Memuru Başvuru Şartları Nedir?
Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı için adaylar bazı nitelikleri taşımaları gerekir. Genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki A bendindeki şartlar aranır. Özel olarak ise, KPSS, Boy, Yaş, Zabıta Memuru şartı ve Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.
KPSS Şartı: 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
Boy Şartı: Erkek adaylar için 167cm ve bayan adaylarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.
Ehliyet Şartı: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
MEMUR ALIMI NASIL YAPILIR?
KPSS Sınavı sonrasında internet üzerinden yapılan atamalar bir yana, eğer memur özel bir kurumun memuriyetine başvuru yapar ise, mülakat adı verilen seçme sistemi devreye girmektedir. Bu sistemde sınav sonrasında gerekli evraklar teslim edilir ve alınacak personel sayısına kadar kurulan seçme komisyonu tarafından adaylar sözlü sınava çağırırlar.
Bu sınavda her ne kadar genel kültür ve mesleki bilgi gerektiren sorular sorabilse de, asıl amaç kişinin devlet memurluğuna uygun olup olmadığının tespitidir. Komisyonlar konuşmasına, hitap tarzına, karakteristik özelliklerine göre mülakata giren adaylara puan verirler. İşte bu puanlar KPSS ve diğer notlar ile birleştirilerek kişinin esas puanı oluşturulur. Tüm yazılı sınavlardan 100 alan bir aday, başvurmuş olduğu meslek için uygun olmayabilir. İşte bu duruma mülakat sınavı ile karar verilmektedir.