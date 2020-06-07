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    • 21.06.2020 12:22
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    Çok sayıda özel hastane bünyesine mezuniyet şartsız en az ilkokul mezunu personel işçi alıyor

    Türkiye geneli çok sayıda özel hastane bünyesine mezuniyet şartsız ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel işçi alımı yapılıyor. Doktor, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hemşire, ebe, teknisyen, tekniker, sekreter, tıbbi sekreter, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru Takvim'de

    En az ilkokul mezunu hastanelere personel ve işçi alımı başvuru şartları!

    İŞKUR aracılığı ile en az ilkokul mezunu hastanelere işçi ve personel alımları yapılacak. Özel hastaneler bünyesine yapılan personel alımında başvurular Türkiye İş Kurumu internet sayfası üzerinden yapılıyor. Ambulans şoförü, temizlik görevlisi, güvenlik, hizmetli, sağlık personeli gibi kadrolar için başvurular alınmaya başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI

    Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi e sube üzerinden yayımlanan duyurularda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU

    Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

    - Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

    - Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

    - Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,

    - İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

    - Ekip çalışmasına yatkın,

    - Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

    - Dinamik çalışma ortamına yatkın,

    - Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

    - Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,

    KARİYER İLANLARI

    Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:

    Hastane Direktörü Yardımcısı
    Biyomedikal Sorumlusu
    Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
    Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
    Gıda Teknikeri
    Elektrik Mühendisi
    Mekanik Tesisat Mühendisi
    Doktor Asistanı
    Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
    Temizlik Görevlisi
    Bilgi Teknolojileri Uzmanı
    Teknik Ofis Mühendisi
    Uzman Diyetisyen
    Uzman Takım Lideri
    Genel Yoğun Bakım Hemşiresi
    Biyomedikal Uzmanı
    Acil Servis Hekimi
    Yönetici Asistanı

    AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

    Yazılım Destek Uzmanı
    Kadın Doğum Uzmanı
    Radyoterapi Teknikeri
    Hasta İlişkileri Sorumlusu
    Hasta Bakım Teknikeri
    Hasta Kayıt Yetkilisi
    Hasta Kabul Görevlisi
    Hasta İlişkileri Uzmanı
    Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı
    Gece Hasta Kayıt Yetkilisi
    İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu
    Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi
    İnsan Kaynakları Sorumlusu
    Hastane Satış Yöneticisi
    Garson
    Bilgi Güvenliği Uzmanı
    Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
    Yazılım Uzmanı
    Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)
    Front-End Developer
    Çağrı Merkezi Temsilcisi
    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)
    İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)
    Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi
    Ambulans Şoförü
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

    İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

    Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

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