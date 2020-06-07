Çok sayıda özel hastane bünyesine mezuniyet şartsız en az ilkokul mezunu personel işçi alıyor

İŞKUR aracılığı ile en az ilkokul mezunu hastanelere işçi ve personel alımları yapılacak. Özel hastaneler bünyesine yapılan personel alımında başvurular Türkiye İş Kurumu internet sayfası üzerinden yapılıyor. Ambulans şoförü, temizlik görevlisi, güvenlik, hizmetli, sağlık personeli gibi kadrolar için başvurular alınmaya başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI
Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi e sube üzerinden yayımlanan duyurularda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU
Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:
- Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,
- Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,
- Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,
- İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,
- Dinamik çalışma ortamına yatkın,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
- Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,
KARİYER İLANLARI
Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:
Hastane Direktörü Yardımcısı
Biyomedikal Sorumlusu
Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Gıda Teknikeri
Elektrik Mühendisi
Mekanik Tesisat Mühendisi
Doktor Asistanı
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Temizlik Görevlisi
Bilgi Teknolojileri Uzmanı
Teknik Ofis Mühendisi
Uzman Diyetisyen
Uzman Takım Lideri
Genel Yoğun Bakım Hemşiresi
Biyomedikal Uzmanı
Acil Servis Hekimi
Yönetici Asistanı
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ
Yazılım Destek Uzmanı
Kadın Doğum Uzmanı
Radyoterapi Teknikeri
Hasta İlişkileri Sorumlusu
Hasta Bakım Teknikeri
Hasta Kayıt Yetkilisi
Hasta Kabul Görevlisi
Hasta İlişkileri Uzmanı
Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı
Gece Hasta Kayıt Yetkilisi
İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu
Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Hastane Satış Yöneticisi
Garson
Bilgi Güvenliği Uzmanı
Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
Yazılım Uzmanı
Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)
Front-End Developer
Çağrı Merkezi Temsilcisi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)
İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)
Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi
Ambulans Şoförü
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.