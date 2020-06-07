Çok sayıda özel hastane bünyesine mezuniyet şartsız en az ilkokul mezunu personel işçi alıyor

İŞKUR aracılığı ile en az ilkokul mezunu hastanelere işçi ve personel alımları yapılacak. Özel hastaneler bünyesine yapılan personel alımında başvurular Türkiye İş Kurumu internet sayfası üzerinden yapılıyor. Ambulans şoförü, temizlik görevlisi, güvenlik, hizmetli, sağlık personeli gibi kadrolar için başvurular alınmaya başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi e sube üzerinden yayımlanan duyurularda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU

Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

- Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

- Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

- Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,

- İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

- Ekip çalışmasına yatkın,

- Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

- Dinamik çalışma ortamına yatkın,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

- Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,

KARİYER İLANLARI

Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:

Hastane Direktörü Yardımcısı

Biyomedikal Sorumlusu

Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu

Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu

Gıda Teknikeri

Elektrik Mühendisi

Mekanik Tesisat Mühendisi

Doktor Asistanı

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Temizlik Görevlisi

Bilgi Teknolojileri Uzmanı

Teknik Ofis Mühendisi

Uzman Diyetisyen

Uzman Takım Lideri

Genel Yoğun Bakım Hemşiresi

Biyomedikal Uzmanı

Acil Servis Hekimi

Yönetici Asistanı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

Yazılım Destek Uzmanı

Kadın Doğum Uzmanı

Radyoterapi Teknikeri

Hasta İlişkileri Sorumlusu

Hasta Bakım Teknikeri

Hasta Kayıt Yetkilisi

Hasta Kabul Görevlisi

Hasta İlişkileri Uzmanı

Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı

Gece Hasta Kayıt Yetkilisi

İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu

Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Hastane Satış Yöneticisi

Garson

Bilgi Güvenliği Uzmanı

Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)

Yazılım Uzmanı

Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)

Front-End Developer

Çağrı Merkezi Temsilcisi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)

İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)

Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi

Ambulans Şoförü

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.