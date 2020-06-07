Kamu ve özel kurumlara 34 bine yakın personel alımı yapılacak. Bu anlamda yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde personel ve memur alım ilanları tam gaz devam ediyor. Deneyimli, deneyimsiz personel alımları için yapmanız gerekenler çok kolay! İş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

İŞKUR ÜZERİNDEN 28 BİN PERSONEL ARANIYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu ve özel kurumlar tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına adayların son dakika başvuru yapması gerektiği İŞKUR yetkilileri tarafından açıklandı. Bazı ilanların bitiş tarihi bugün olmasından dolayı adayların en kısa sürede İŞKUR il ve ilçe merkezlerine başvurularını iletmeleri gerektiği belirtildi. Yayınlanan işkur iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.

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İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

Beden İşçisi (Genel)3707

Bisküvi İmalat İşçisi629

Satış Danışmanı / Uzmanı504

Ön Muhasebeci487

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı484

Temizlik Görevlisi473

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi402

Meyve Sebze Ayıklama İşçisi402

Paketleme işçisi366

Makineci (Dikiş)365

Reyon Görevlisi260

Kasiyer253

Konfeksiyon İşçisi250

Ambar/Depo Görevlisi247

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)246

Forklift Operatörü199

Garson (Servis Elemanı)189

CNC Torna Tezgahı Operatörü186

Elektrikçi (Genel)180

Şoför-Yük Taşıma175

Kurye171

Aşçı150

Makine Mühendisi137

Elektrik Teknisyeni136

Pazarlamacı127

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı125

Medikal Maske İmal İşçisi123

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)122

Muhasebeci120

Bulaşıkçı (Stevard)111

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)108

Kamyon Şoförü108

Güvenlik Görevlisi103

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi100

Mekanik Bakım Onarımcısı94

Muhasebe Meslek Elemanı93

Büro Memuru (Genel)91

Çelik Yapılandırmacı90

Depo Sevkiyat Sorumlusu90

Turizm Ve Otelcilik Elemanı90

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)89

Ahşap Mobilya İmalatçısı86

CNC Freze Tezgahı Operatörü86

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı83

Metal Mamuller Montaj İşçisi82

Paketleme İşçisi (Gıda)82

Beden İşçisi (Temizlik)79

Tır-Çekici Şoförü79

Proses İşçisi76

Sekreter76

Aşçı Yardımcısı75

Boyacı-Metal73

Depo İşçisi (Elleçleme)72

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)72

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni70

Kesimci (Konfeksiyon)70

Dökümcü (Metal)69

Gıda Mühendisi69

Marangoz68

Satış Temsilcisi / Plasiyer68

Düz Dikiş Makineci67

Hemşire66

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)66

Ahşap Mobilya İmalat Ustası64

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)62

Lojistik Elemanı62

Makine Teknikeri62

Çağrı Merkezi Elemanı60

Kalite Kontrolcü58

Teknik Ressam56

Dokuma Konfeksiyon Makineci55

E-Ticaret Meslek Elemanı52

LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı52

Makine Montaj İşçisi52

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)52

Ticaret Sekreteri52

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)52

Bahçıvan51

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )51

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı51

Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı51

Elektrik Teknikeri51

Makine Bakımcı51

Düz Dokuma Kumaş İşçisi50

Elektrik-Elektronik Teknisyeni50