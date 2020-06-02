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    • 03.06.2020 09:56
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    • 12.06.2020 16:47
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    üzerinden ve 'den 2700-3000 TL maaşla çok sayıda personel alımı yapılacak

    ve marketler tarafından 128 ilan yayımlandı ve genelinde birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanların başvuru detayları ve başvurunun alındığı sayfa haberimizde. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda , personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvurular Bim ile A101 marketlerden yapılmaktadır.

    BİM ve A101'den 2700-3000 TL maaşla çok sayıda personel alımı yapılacak

    Bim ve A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Türkiye genelinde on binlerce mağazası bulunan ve yüz binlerce personel istihdam eden perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi olan Bim, (Bim birleşik mağazaları) A101 mağazalarına yeni personel alımları yapılacak. Peki hangi kadrolarda bu alımlar gerçekleştirilecek?

    İNTERNETTE YAYIMLANDI

    Bim ile A101 marketler, bir kariyer safyası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.

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    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Bim ile A101 tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:

    Kasa Reyon Personeli

    Bölge Taze Gıda Personeli

    Kasa Reyon Personeli

    Kozmetik Personeli

    Meyve-Sebze Personeli

    Unlu Mamüller Personeli

    Et-Şarküteri Personeli

    Satış Elemanı

    Kasiyer

    Beden işçisi

    Reyon görevlisi,

    Perakende satış temsilcisi,

    Ambar/Depo görevlisi,

    Satış danışmanı

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    Marketlere yapılan personel alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

    - TC vatandaşı olmak,

    - En az ilkokul mezunu ,

    - Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer hedefi olan.

    - Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,

    - Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,

    - Müşterilere karşı güleryüzlü olacak

    - Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

    - Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,

    - Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,

    - Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,

    - İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,

    - Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,

    - Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.

    BİM VE A101 BAŞVURU

    Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.

    https://www.a101.com.tr/kariyer

    A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

    Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.
    Haberler Memurlar İŞKUR üzerinden BİM ve A101'den 2700-3000 TL maaşla çok sayıda personel alımı yapılacak
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