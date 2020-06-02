Bim ve A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Türkiye genelinde on binlerce mağazası bulunan ve yüz binlerce personel istihdam eden perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi olan Bim, (Bim birleşik mağazaları) A101 mağazalarına yeni personel alımları yapılacak. Peki hangi kadrolarda bu alımlar gerçekleştirilecek?