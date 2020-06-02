Bim ve A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Türkiye genelinde on binlerce mağazası bulunan ve yüz binlerce personel istihdam eden perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi olan Bim, (Bim birleşik mağazaları) A101 mağazalarına yeni personel alımları yapılacak. Peki hangi kadrolarda bu alımlar gerçekleştirilecek?
İNTERNETTE YAYIMLANDI
Bim ile A101 marketler, bir kariyer safyası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.
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ALIM YAPILAN KADROLAR
Bim ile A101 tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:
Kasa Reyon Personeli
Bölge Taze Gıda Personeli
Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Unlu Mamüller Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Satış Elemanı
Kasiyer
Beden işçisi
Reyon görevlisi,
Perakende satış temsilcisi,
Ambar/Depo görevlisi,
Satış danışmanı
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Marketlere yapılan personel alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:
- TC vatandaşı olmak,
- En az ilkokul mezunu ,
- Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer hedefi olan.
- Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,
- Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,
- Müşterilere karşı güleryüzlü olacak
- Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
- Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
- Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
- İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,
- Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,
- Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.
BİM VE A101 BAŞVURU
Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.
https://www.a101.com.tr/kariyer
A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.