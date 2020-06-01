İŞKUR 1 -5 Haziran kamu personeli alımı ilanları ve başvuru şartları nedir?

3.Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

4.Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak.(Yapmış olmak,tecilli veya muaf olmak)

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

7. Engelli alımlar ve Normal alımlar için KPSS şartı aranıyorsa KPSS / EKPSS puan sahibi olmak,

8.Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,