İŞKUR 1 -5 Haziran kamu personeli alımı ilanları ve başvuru şartları nedir?

İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda adaylar başvurularını İnternet ortamından gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu kapsamda başvuru süreci Bugün ( 01 Haziran 2020 ) itibari ile başlamış olup en geç 05 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Alım Yapacak Kamu Kurumları ve Kadro Dağılımı:
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ: 2 Güvenlik Görevlisi, 4 Temizlik Görevlisi, 1 Marangoz, 1 Elektrikçi (Genel)
DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Büro Memuru (Genel)
EGE ÜNİVERSİTESİ: 169 Temizlik Görevlisi, 31 Güvenlik Görevlisi
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TÜBİTAK: 28 Dağıtıcı, Usta, Şoför, Teknisyen ve Memur alınacak.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ: 5 Temizlik Görevlisi, 13 Güvenlik Görevlisi, 62 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı,
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) , 1 Kick Boks Sporcusu
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ: 1 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı, 1 Grafik Tasarımcısı, 1 Ekonomist (İktisatçı), 1 Endüstri Mühendisi, 1 İstatistikçi, 1 Ön Muhasebeci, 1 İstatistikçi, 1 İşletmeci ve 1 Bilgisayar Mühendisi
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Başvurular Nasıl Yapılacak?
İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda adaylar başvurularını İnternet ortamından gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu kapsamda başvuru süreci Bugün ( 01 Haziran 2020 ) itibari ile başlamış olup en geç 05 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak " İşyeri Türü " kısmını Kamu seçerek ilanlara ulaşabilirsiniz.
Başvuru Şartları Nedir?
1.Engelli ve Eski Hükümlü veyaTerörle Mücadele malul sayılmayacak şekilde yararlanan adaylar hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve2527 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı devlet memurları kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendi;
-Türk vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, şartlarını taşımak,
2.Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin ,işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
3.Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,
4.Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak.(Yapmış olmak,tecilli veya muaf olmak)
5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
7. Engelli alımlar ve Normal alımlar için KPSS şartı aranıyorsa KPSS / EKPSS puan sahibi olmak,
8.Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,