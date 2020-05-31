Her yıl üniversite öğrencilerinin yaz tatillerinde çalışabilmesi için sağlanan İŞKUR Sosyal Çalışma Programı bu yıl da başvuruya açılacak. Peki öğrencilerin para kazanabildiği bu çalışma programına nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir? Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvurusu ne zaman? 2020 İŞKUR yaz işi başvuru şartları neler? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de