Her yıl üniversite öğrencilerinin yaz tatillerinde çalışabilmesi için sağlanan İŞKUR Sosyal Çalışma Programı bu yıl da başvuruya açılacak. Peki öğrencilerin para kazanabildiği bu çalışma programına nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir? Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvurusu ne zaman? 2020 İŞKUR yaz işi başvuru şartları neler? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILAMAZ?
Sosyal Çalışma Programı'na başvuru yapamayacak kişiler aşağıdaki gibidir:
Açıköğretim, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri programa katılamaz.
18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri başvuruda bulunamaz.
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Başvuru tarihi ve programın düzenlendiği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan veya herhangi bir iş yerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.
Başvuru ve programın düzenlendiği tarih aralığında aktif kaydı bulunmayan öğrenciler katılamaz.
Bahar dönemi dersleri bitmemiş öğrenciler katılamaz.
Yaz döneminde ders alacak öğrenciler programa katılamazlar.
2018-2019 eğitim yılının ilk döneminde genel akademik not ortalaması, transkript 4'lük sisteminde 2'nin, YÖK'ün 4'lük sisteminde 53,33'ün ya da varsa ayrıca belirlenen başarı puanının altında ortalaması olan öğrenciler programa katılamazlar.
04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bağlı olmayan üniversitelerin öğrencileri programa katılamazlar. (KKTC ve yurt dışındaki üniversiteler)