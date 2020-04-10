İŞKUR ÜZERİNDEN SON DAKİKA 26 BİN 551 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İŞKUR üzerinden yayımlanan en az ilköğretim mezunu 26 bin 551 personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Ayrıca İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler de bildirildi.

İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

MeslekAçık İş Sayısı

Beden İşçisi (Genel)4988

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi913

Temizlik Görevlisi902

Makineci (Dikiş)846

Satış Danışmanı / Uzmanı642

Ön Muhasebeci501

Kasiyer431

Garson (Servis Elemanı)394

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı367

Paketleme işçisi319

Şoför-Yük Taşıma294

Büro Memuru (Genel)283

Konfeksiyon İşçisi269

Turizm Ve Otelcilik Elemanı250

Reyon Görevlisi245

Güvenlik Görevlisi236

Forklift Operatörü232

Aşçı223

Ambar/Depo Görevlisi221

Beden İşçisi (Temizlik)205

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)177

Elektrikçi (Genel)173

Pazarlamacı169

Hemşire167

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı164

CNC Torna Tezgahı Operatörü162

Şoför (Yolcu Taşıma)150

Muhasebeci124

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)122

Ütücü121

Plastik Mamuller Montaj İşçisi119

Muhasebe Meslek Elemanı118

Makine Mühendisi116

Ortacı/Ayakçı (Tekstil)116

Düz Dikiş Makineci115

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)115

Kalite Kontrolcü114

Sekreter112

Aşçı Yardımcısı110

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)107

Market Elemanı106

Satış Temsilcisi / Plasiyer104

Bulaşıkçı (Stevard)99

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı98

Müşteri Temsilcisi98

Plastik Mamuller İmal İşçisi98

Mekanik Bakım Onarımcısı96

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)95

Elektrik Teknisyeni95