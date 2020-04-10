10 Nisan İŞKUR başvuru iş ilanları! İşte güncel personel alımları

İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak düşündükleri ilanlara tıklayarak detayları görüntülüyor ve başvurularını yapabiliyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir.
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İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
MeslekAçık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel)4988
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi913
Temizlik Görevlisi902
Makineci (Dikiş)846
Satış Danışmanı / Uzmanı642
Ön Muhasebeci501
Kasiyer431
Garson (Servis Elemanı)394
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı367
Paketleme işçisi319
Şoför-Yük Taşıma294
Büro Memuru (Genel)283
Konfeksiyon İşçisi269
Turizm Ve Otelcilik Elemanı250
Reyon Görevlisi245
Güvenlik Görevlisi236
Forklift Operatörü232
Aşçı223
Ambar/Depo Görevlisi221
Beden İşçisi (Temizlik)205
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)177
Elektrikçi (Genel)173
Pazarlamacı169
Hemşire167
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı164
CNC Torna Tezgahı Operatörü162
Şoför (Yolcu Taşıma)150
Muhasebeci124
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)122
Ütücü121
Plastik Mamuller Montaj İşçisi119
Muhasebe Meslek Elemanı118
Makine Mühendisi116
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)116
Düz Dikiş Makineci115
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)115
Kalite Kontrolcü114
Sekreter112
Aşçı Yardımcısı110
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)107
Market Elemanı106
Satış Temsilcisi / Plasiyer104
Bulaşıkçı (Stevard)99
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı98
Müşteri Temsilcisi98
Plastik Mamuller İmal İşçisi98
Mekanik Bakım Onarımcısı96
Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)95
Elektrik Teknisyeni95
Metal Mamuller Montaj İşçisi93
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)90
Servis Komisi90
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi89
Beden İşçisi (İnşaat)88
Tır-Çekici Şoförü88
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı84
Örgü Makinası Operatörü80
Elektrik-Elektronik Teknisyeni77
Çaycı76
Mobilyacı74
Depo Sevkiyat Sorumlusu72
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)68
Ambalajcı (El İle)67
Makine Teknikeri66
Sevkiyat Görevlisi66
Bahçıvan64
CNC Freze Tezgahı Operatörü64
Çağrı Merkezi Elemanı64
Gıda Mühendisi63
Mobilya Montajcısı63
Kasap62
Ahşap Mobilya İmalat Ustası61
Büro İşçisi61
Marangoz61
Anketör60
Terzi60
Lojistik Elemanı59
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı59
Kamyon Şoförü58
Depo Görevlisi (Gıda)57
Mutfak Görevlisi56
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)56
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)56
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı55
Kalite Kontrolcü-Tekstil55
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)55
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)55
Elektrik Mühendisi53
İnşaat İşçisi53
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı53
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)53
Teknik Servis Elemanı53
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)53
Motosikletli Kurye51
Elektrik Teknikeri50
Mobilya Döşeme İşçisi49
Otomotiv Elektrikçisi49
Grafiker48
Teknik Ressam48
İplik Temizleme İşçisi47
Bilgisayar Mühendisi46
Depo İşçisi (Elleçleme)46
Gıda Teknikeri46
Makine Bakımcı45
Kurye44
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)44
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller41
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü41
Dış Ticaret Meslek Elemanı40
Diğer Lastik İmalat İşçileri40
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı40
NC/CNC Tezgah Operatörü40
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39
Demir Doğramacı39
Konfeksiyon Kontrolörü39
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )38
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı38
Kimyager38
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi37
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı37
İnşaat Teknolojisi Teknikeri36
Mermer İşçisi36
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)35
Dokuma Konfeksiyon Makineci35
Makine Montaj İşçisi35
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı35
Elektro-Mekanik Montaj Ustası34
Yazılım Mühendisi34
Ziraat Mühendisi34
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü33
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü33
Mobilya Döşeme Ustası33