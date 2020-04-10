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    • 13.05.2020 17:40
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    10 Nisan başvuru iş ilanları! İşte güncel personel alımları

    Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşların iş imkanlarına kolaylıkla kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık veya dönemsel olarak çeşitli sektörlere dair iş ilanlarını resmi sitesi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar, yayınlanan ilanlara özgeçmişlerini yönlendirerek başvuru yapabiliyor. Peki ilanları nasıl görüntülenir?

    10 Nisan İŞKUR başvuru iş ilanları! İşte güncel personel alımları

    İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak düşündükleri ilanlara tıklayarak detayları görüntülüyor ve başvurularını yapabiliyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir.

    İŞKUR'A KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

    MeslekAçık İş Sayısı

    Beden İşçisi (Genel)4988

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi913

    Temizlik Görevlisi902

    Makineci (Dikiş)846

    Satış Danışmanı / Uzmanı642

    Ön Muhasebeci501

    Kasiyer431

    Garson (Servis Elemanı)394

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı367

    Paketleme işçisi319

    Şoför-Yük Taşıma294

    Büro Memuru (Genel)283

    Konfeksiyon İşçisi269

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı250

    Reyon Görevlisi245

    Güvenlik Görevlisi236

    Forklift Operatörü232

    Aşçı223

    Ambar/Depo Görevlisi221

    Beden İşçisi (Temizlik)205

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)177

    Elektrikçi (Genel)173

    Pazarlamacı169

    Hemşire167

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı164

    CNC Torna Tezgahı Operatörü162

    Şoför (Yolcu Taşıma)150

    Muhasebeci124

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)122

    Ütücü121

    Plastik Mamuller Montaj İşçisi119

    Muhasebe Meslek Elemanı118

    Makine Mühendisi116

    Ortacı/Ayakçı (Tekstil)116

    Düz Dikiş Makineci115

    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)115

    Kalite Kontrolcü114

    Sekreter112

    Aşçı Yardımcısı110

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)107

    Market Elemanı106

    Satış Temsilcisi / Plasiyer104

    Bulaşıkçı (Stevard)99

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı98

    Müşteri Temsilcisi98

    Plastik Mamuller İmal İşçisi98

    Mekanik Bakım Onarımcısı96

    Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)95

    Elektrik Teknisyeni95

    Metal Mamuller Montaj İşçisi93

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)90

    Servis Komisi90

    Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi89

    Beden İşçisi (İnşaat)88

    Tır-Çekici Şoförü88

    Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı84

    Örgü Makinası Operatörü80

    Elektrik-Elektronik Teknisyeni77

    Çaycı76

    Mobilyacı74

    Depo Sevkiyat Sorumlusu72

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)68

    Ambalajcı (El İle)67

    Makine Teknikeri66

    Sevkiyat Görevlisi66

    Bahçıvan64

    CNC Freze Tezgahı Operatörü64

    Çağrı Merkezi Elemanı64

    Gıda Mühendisi63

    Mobilya Montajcısı63

    Kasap62

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası61

    Büro İşçisi61

    Marangoz61

    Anketör60

    Terzi60

    Lojistik Elemanı59

    Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı59

    Kamyon Şoförü58

    Depo Görevlisi (Gıda)57

    Mutfak Görevlisi56

    Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)56

    Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)56

    Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı55

    Kalite Kontrolcü-Tekstil55

    Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)55

    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)55

    Elektrik Mühendisi53

    İnşaat İşçisi53

    Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı53

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)53

    Teknik Servis Elemanı53

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)53

    Motosikletli Kurye51

    Elektrik Teknikeri50

    Mobilya Döşeme İşçisi49

    Otomotiv Elektrikçisi49

    Grafiker48

    Teknik Ressam48

    İplik Temizleme İşçisi47

    Bilgisayar Mühendisi46

    Depo İşçisi (Elleçleme)46

    Gıda Teknikeri46

    Makine Bakımcı45

    Kurye44

    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)44

    Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller41

    Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü41

    Dış Ticaret Meslek Elemanı40

    Diğer Lastik İmalat İşçileri40

    Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı40

    NC/CNC Tezgah Operatörü40

    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39

    Demir Doğramacı39

    Konfeksiyon Kontrolörü39

    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )38

    Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı38

    Kimyager38

    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi37

    Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı37

    İnşaat Teknolojisi Teknikeri36

    Mermer İşçisi36

    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)35

    Dokuma Konfeksiyon Makineci35

    Makine Montaj İşçisi35

    Piliç Kesim ve İşleme Elemanı35

    Elektro-Mekanik Montaj Ustası34

    Yazılım Mühendisi34

    Ziraat Mühendisi34

    CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü33

    Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü33

    Mobilya Döşeme Ustası33
    Haberler Memurlar 10 Nisan İŞKUR başvuru iş ilanları! İşte güncel personel alımları
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