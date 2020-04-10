BAŞVURU ŞARTLARI;

TYP alım ilanına başvuru yapabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekli olacak. Adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları, herhangi bir örgün eğitime devam etmiyor olmaları, emekli ya da malul aylığı almıyor olmaları gerekli olacak. Başvuruda ikamet şartı da aranacak. Çankırı Merkez'de ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecek.