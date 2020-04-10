KPSS şartsız 3-4 bin TL maaşla personel ve memur alımları duyuruldu. Bu bağlamda İŞKUR belediye iş ilanları başvuru şartları araştırılmaya devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIM YAPAN BELEDİYELER
İŞKUR 'da yayımlanan personel alımı ilanları şu şekilde:
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmarTic. A.Ş. ENGELLİ Personel Alımı 18.04.2020
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
Aksaray Ağaçören Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020
Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 10.04.2020
Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.04.2020
Bursa BİNTED Ltd. Şti. 10.04.2020
Afyonkarahisar Küçükhüyük Bel. Gıd. Taş. Akar. Tem. Tar. Hayv. Tic. Ltd. Şti. 11.04.2020
Yalova Kaytazdere Belde Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 13.04.2020
Diyarbakır Çermik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.04.2020
Kars Beltaş A.Ş. 13.04.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 10.04.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 22.04.2020
Sivas Ulaş KHGB 13.04.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet San. Tic. A.Ş. 10.04.2020
Burdur Karbel Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2020
Eskişehir Beykent Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 12.04.2020
Eskişehir Beylikova Belediyesi Personel Ltd.Şti. 12.04.2020
Bursa YESAŞ Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 13.04.2020
Muğla Köyceğiz Belediyesi Per.Ltd.Şti. 13.04.2020
Kocaeli Bekaş Biliş. Bayın. İnş. San. Tic. A.Ş. 11.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 18.04.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 13.04.2020
Muğla Datça Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.04.2020
Aydın İncirbel Akar. Tur. Galeri Gıda Taş. İnsan Kay. San. Tic. Ltd. Şti. 11.04.2020
Amasya Göynücek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.04.2020
Karabük Eskipazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.04.2020
Ordu Ünbel Danış. Taah. İnş. San. Tic A.Ş. 14.04.2020
Kırşehir Mucbel Ekmek İma. Sat. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. 10.04.2020
Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Ener. Tur. San. Tic. A.Ş. 10.04.2020
Kocaeli Kar Bel Per. A.Ş. 11.04.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 11.04.2020
Yalova YABELTAŞ San. Tic. A.Ş. 10.04.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 13.04.2020
Çorum Sunbeton İnş. San.Tic. Ltd. Şti. 13.04.2020.