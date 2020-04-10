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    • Memurlar
    • 11.04.2020 12:48
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    • 17.04.2020 17:39
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    3-4 bin TL maaşla memur personel alınacak

    Kurum dışı kamu işçi alımı ekranı, kamu kurumlarının yapacağı işçi alımlarına müracaatta bulunmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir?

    KPSS şartsız 3-4 bin TL maaşla memur personel alınacak

    KPSS şartsız 3-4 bin TL maaşla personel ve memur alımları duyuruldu. Bu bağlamda İŞKUR belediye iş ilanları başvuru şartları araştırılmaya devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ALIM YAPAN BELEDİYELER

    İŞKUR 'da yayımlanan personel alımı ilanları şu şekilde:

    Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020

    İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmarTic. A.Ş. ENGELLİ Personel Alımı 18.04.2020

    Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020

    Aksaray Ağaçören Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020

    Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 10.04.2020

    Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.04.2020

    Bursa BİNTED Ltd. Şti. 10.04.2020

    Afyonkarahisar Küçükhüyük Bel. Gıd. Taş. Akar. Tem. Tar. Hayv. Tic. Ltd. Şti. 11.04.2020

    Yalova Kaytazdere Belde Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 13.04.2020

    Diyarbakır Çermik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.04.2020

    Kars Beltaş A.Ş. 13.04.2020

    İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 10.04.2020

    Ankara TÜBİTAK SAGE 22.04.2020

    Sivas Ulaş KHGB 13.04.2020

    Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020

    Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet San. Tic. A.Ş. 10.04.2020

    Burdur Karbel Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2020

    Eskişehir Beykent Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 12.04.2020

    Eskişehir Beylikova Belediyesi Personel Ltd.Şti. 12.04.2020

    Bursa YESAŞ Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 13.04.2020

    Muğla Köyceğiz Belediyesi Per.Ltd.Şti. 13.04.2020

    Kocaeli Bekaş Biliş. Bayın. İnş. San. Tic. A.Ş. 11.04.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 18.04.2020

    Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 13.04.2020

    Muğla Datça Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.04.2020

    Aydın İncirbel Akar. Tur. Galeri Gıda Taş. İnsan Kay. San. Tic. Ltd. Şti. 11.04.2020

    Amasya Göynücek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.04.2020

    Karabük Eskipazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.04.2020

    Ordu Ünbel Danış. Taah. İnş. San. Tic A.Ş. 14.04.2020

    Kırşehir Mucbel Ekmek İma. Sat. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. 10.04.2020

    Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Ener. Tur. San. Tic. A.Ş. 10.04.2020

    Kocaeli Kar Bel Per. A.Ş. 11.04.2020

    Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 11.04.2020

    Yalova YABELTAŞ San. Tic. A.Ş. 10.04.2020

    Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 13.04.2020

    Çorum Sunbeton İnş. San.Tic. Ltd. Şti. 13.04.2020.

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