KPSS şartsız 3-4 bin TL maaşla personel ve memur alımları duyuruldu. Bu bağlamda İŞKUR belediye iş ilanları başvuru şartları araştırılmaya devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.