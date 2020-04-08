Temizlik görevlisi alımı 1856 kişi oldu. Satış danışmanlığı da bir çok firmada en çok istihdam edilen meslekler arasında bulunuyor. Satış ve pazarlama alanlarında deneyimli olmak gerekmektedir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar garson alımı kadrosunda 1338 kişi arıyor. Muhasebeci büro memuru olarak 1031 kişi istihdam edilecek. Kasiyer 751, turizm ve otelcilik meslek elemanı alımlarında 751 kişi görevlendirilecek. Bu meslek grubundaki alımlar yaz ayı yaklaştıkça artış gösteriyor. Büro memuru olarak 644 kişi, çağrı merkezi temsilcisi ise 624 olarak açıklandı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI;

T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, tecrübe şartlarını taşımak, ikamet şartlarına sahip olmak, kamu kurumu ilanları için kamu haklarından mahrum olmamak, istenilen eğitim şartlarında olmak gerekmektedir.