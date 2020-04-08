İLK GÜN KURA ÇEKİMİ YAPILDI

"08.04.2020 Tarihli Duyuru:

T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı Kurası sonuçları Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için yayınlanmıştır. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kimllik bilgileri girilerek kişisel olarak öğrenilebilecektir."

Edinilen son dakika bilgilerine göre kura çekiminde ilk gün heyecanı bitti. Akşam saatlerine kadar yapılacak kura çekimi, 9 Nisan 2020'de de devam edecek.

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına 14 bin kadrolu işçi alımı için kura sonuçları 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde açıklanacak. Sağlık Bakanlığı resmi duyurusunda adayların sonuçlara iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlayabileceği belirtilirken, şehirlere göre hangi tarihlerde kura çekiminin yapılacağı da belli oldu.

14 BİN PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ