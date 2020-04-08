Milyonlarca kişiye ödenecek! Başvuru şartı yok! Peş peşe açıklandı... Parayı almak için...

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği



Albayrak, esnaf için, mücbir sebep kapsamına giren firmalar ve KOBİ'ler için vergi ve SGK ödemelerini ertelediklerini anımsatarak, dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceklerini söyledi.Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflar, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar olduğuna dikkati çeken Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.

Albayrak, Halkbank aracılığı ile Hazine destekli düşük maliyetli Esnaf Destek finansmanının devreye girdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Pazartesi günü itibari ile 180 binin üzerinde esnafımız bu destek için, yaklaşık 46 bin esnafımız da Paraf Ticari Kartı için başvuru yaptı. Şu ana kadar 55 binden fazla esnafımıza, bunun 48 bini ilk defa bu destekten faydalanacak esnafımız olacak, 25 bin lira finansman sağlandı, 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı. Dün itibarıyla esnafımıza 2 milyar liradan fazla finansman desteğini kullandırmış olduk. KOBİ'lerimiz için KGF aracılığı ile 'İşe Devam Desteği'ni devreye almıştık. Yaklaşık 51 bin 651 firmamız 'İşe devam desteği'ne başvurdu. Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya, 20 milyar liralık kredileri tahsis edildi. Bu firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Kullandırımlar bu hafta başladı.Dün itibarıyla 2,8 milyar liralık finansman ilk gün KOBİ'lerimizin hesaplarına geçti" ifadelerini kullandı.