İŞKUR tarafından resmi internet sitesi üzerinden peş peşe ilanlar açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda personel alım ilanlarını sizler için araştırdık. KPSS şartı aranmadan yapılan kamu personeli ve kamu işçisi alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor.