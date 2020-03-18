Bugünkü
Takvim

19 Mart başvuru iş ilanları! En az ilköğretim mezunu beden işçisi-temizlik görevlisi-güvenlik alım başvuru şartları

Ülkemizde işsizliğin azaltılması ve ın artırılması amacıyla insanı esas alan bir yaklaşımla kapsayıcı istihdam politikaları geliştirmek amacıyla kurulan , le mücadele eden en etkili kurumdur. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşların iş imkanlarına kolaylıkla kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık veya dönemsel olarak çeşitli sektörlere dair iş ilanlarını resmi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar, yayınlanan ilanlara özgeçmişlerini yönlendirerek başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar…

  • Memurlar
  • 19.03.2020 09:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.03.2020 09:30
ABONE OL
19 Mart İŞKUR başvuru iş ilanları! İşte güncel personel alımları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor. İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak düşündükleri ilanlara tıklayarak detayları görüntülüyor ve başvurularını yapabiliyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir.

İŞKUR'A KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar 19 Mart İŞKUR başvuru iş ilanları! En az ilköğretim mezunu beden işçisi-temizlik görevlisi-güvenlik alım başvuru şartları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri