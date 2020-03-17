Binlerce kişinin beklediği İŞKUR TYP iş ilanları Mart ayında açıklanmaya başladı. Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda TYP kapsamında personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanlara baktığımızda , Edirne ve ilçelerine toplamda 450 personel alımı yapılacağı görüldü. İlana başvurular hem internetten hem İŞKUR bölge müdürlüklerinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir. İşte 450 TYP personeli alımı başvuru şartları açıklaması sayfamızda yer almaktadır.