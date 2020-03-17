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450 personel alımı başvuru şartları açıklaması geldi! TYP Mart ayı başvuru

; İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle ında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla tarafından uygulanan programlardır. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

  • Memurlar
  • 18.03.2020 09:38
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 09:38
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450 TYP personeli alımı başvuru şartları açıklaması geldi

Binlerce kişinin beklediği İŞKUR TYP iş ilanları Mart ayında açıklanmaya başladı. Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda TYP kapsamında personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanlara baktığımızda , Edirne ve ilçelerine toplamda 450 personel alımı yapılacağı görüldü. İlana başvurular hem internetten hem İŞKUR bölge müdürlüklerinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir. İşte 450 TYP personeli alımı başvuru şartları açıklaması sayfamızda yer almaktadır.

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