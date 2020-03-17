İŞKUR haftanın kamu personeli alımı ilanlarını yayımladı. 18 Mart 2020 tarihi ile yayımlanan ilanlara bakacak olursa Kamu ilanları kapsamında Üniversiteler ve Belediyeler alım yapacaklar. İŞKUR üzerinde farklı kurumlar ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilanlara göre, Türkeli Belediyesi 8 personel alacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 personel alacak. Dokuz Eylül Üniversitesi 13 Personel alacak. Mersin Üniversitesi 10 Personel alacak. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 4 personel alacak. Güce Belediye Başkanlığı ise 1 kişi alacak.
18 Mart 2020 belediye ve üniversite personel alım başvuru şartları nedir? İŞKUR başvuru iş ilanları...
Türkiye İş kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacak. İşte alım kadroları ve başvuru şartları. Üniversiteler ve Belediyeler bünyelerine, genellikle Temizlik Görevlisi kadrosunda alım yapıyor. Diğer yandan alımlar, Silahsız Güvenlik Görevlisi, Engelli - Eski Hükümlü/ TMY kapsamında Temizlik görevlisi, Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı), Sıhhi Tesisatçı, İş Makineleri Operatörü, Tuvalet Temizlik Görevlisi, Park süpürücü ve Çöpçü kadrolarında alım yapılacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor.
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