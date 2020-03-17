İŞKUR haftanın kamu personeli alımı ilanlarını yayımladı. 18 Mart 2020 tarihi ile yayımlanan ilanlara bakacak olursa Kamu ilanları kapsamında Üniversiteler ve Belediyeler alım yapacaklar. İŞKUR üzerinde farklı kurumlar ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilanlara göre, Türkeli Belediyesi 8 personel alacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 personel alacak. Dokuz Eylül Üniversitesi 13 Personel alacak. Mersin Üniversitesi 10 Personel alacak. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 4 personel alacak. Güce Belediye Başkanlığı ise 1 kişi alacak.