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İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! Binlerce personel alımı yapılacak

Genelinde personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için 57 Bin 704 personel edecek. Hangi kadrolarda personel alınacak? Başvuru şartları nedir? İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "" size yardımcı oluyor.

  • Memurlar
  • 09.03.2020 09:48
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 16:30
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İŞKUR İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! 58 bin personel alımı

İŞKUR Mart ayının ortalarına gelmek üzere olduğumuz şu günlerde personel alımlarına hız vermiş durumda. İlkokul, lise ve tecrübe şartı olmadan personel alımları yapılıyor. Adaylar bu alımlara 81 il genelinde ve yaklaşık 900 ilçe bazında başvuru yapabilecekler. Bazı ilanlarda ikamet şartı istenebilir. Tecrübe şartı aranan iş ilanları için gerekli olan tecrübe şartını SGK kayıtları ile belgelendirmeleri ve istenilen sertifikaları iş başvurusunda sunmaları istenecektir.

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