Bugünkü
Takvim

Memur, sözleşmeli personel, işçi, asker alım başvuru şartları nedir? Devlete binlerce personel alımı yapılacak!

Devlette istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılacak. Devlete memur olmak isteyen vatandaşlar; memur, sözleşmeli personel, işçi, asker alım başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Memur olmanın pek çok avantajı vardır. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür. Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır. İşte memur, sözleşmeli personel, işçi, asker alım başvuru şartları ve detaylar

  • Memurlar
  • 07.03.2020 09:40
  •  - 
  • Son Güncelleme: 07.03.2020 09:41
ABONE OL
Memur olmak isteyenler dikkat! Devlet personel alımı yapıyor

2020 yılı Mart ayı ile birlikte personel ve memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda devlette istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı. Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar Memur, sözleşmeli personel, işçi, asker alım başvuru şartları nedir? Devlete binlerce personel alımı yapılacak!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri