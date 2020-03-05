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şartsız Belediyelere en az ilkokul mezunu makam şoförü, yardımcı personel alımı başvuru şartları nedir?

2 şehirde belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. şartı olmadan yapılan makam şoförü, operatör ve yardımcı personel alımında başvuru detayları haberimizde. Makam şoförü olmak için bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Genellikle makam şoförü alımlarında eğitim şartı ilköğretim düzeyinde tutulmaktadır. Bunun yerine kullanacağı araca göre ehliyet sahibi olmaları, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir.

  • Memurlar
  • 06.03.2020 09:25
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:25
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Belediyelere KPSS'siz makam şoförü, yardımcı personel alımı

Belediyelere en az ilkokul mezunu ve KPSS şartsız makam şoförü alımı yapılacak. Bu bağlamda makam şoförü olmak için en önemli şartlardan bir tanesi de ileri sürüş teknikleri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır. Bu hususta gerekli eğitim sürücü kursları tarafından verilmektedir. Vermiş olduğumuz belgelerden ne kadar çoğuna sahip olursanız, makam şoförü olarak iş bulma ihtimaliniz de bir o kadar artmaktadır. Bilecik Bozüyük İlçesi Belediye Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruların detayları sayfamızda sizlerle.

Kaynak: Kamubülteni.com

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