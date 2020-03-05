Belediyelere en az ilkokul mezunu ve KPSS şartsız makam şoförü alımı yapılacak. Bu bağlamda makam şoförü olmak için en önemli şartlardan bir tanesi de ileri sürüş teknikleri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır. Bu hususta gerekli eğitim sürücü kursları tarafından verilmektedir. Vermiş olduğumuz belgelerden ne kadar çoğuna sahip olursanız, makam şoförü olarak iş bulma ihtimaliniz de bir o kadar artmaktadır. Bilecik Bozüyük İlçesi Belediye Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruların detayları sayfamızda sizlerle.

Kaynak: Kamubülteni.com

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