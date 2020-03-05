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Mart ayı başvuru iş ilanları ve üniversite başvuru şartları nedir?

2020 yılı Mart ayına girdiğimiz şu günlerde personel alımları ardı ardına geliyor. Bu bağlamda hastane ve üniversiteye personel alımı yapılacak. Başvuru şartları ve başvuru sayfası haberimizin devamında. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. TYP; İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle ında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

  • Memurlar
  • 06.03.2020 09:27
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:27
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İŞKUR hastane ve üniversite sınavsız personel alımı yapılacak

Binlerce kişinin beklediği İŞKUR TYP iş ilanları Mart ayı ile birlikte yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan 2 ilan ile TYP kapsamında sınavsız olarak üniversite ve hastanelere çevre temizliği alanında toplamda 150 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Buna göre yayınlanan ilanlarda adaylar Hatay merkez ve Antakya'da istihdam edilecek. Adayların 135'i Hatay merkezde istihdam edilirken 15 personelin de Antakya'da istihdam edileceği açıklandı. İşte İŞKUR TYP başvuru iş ilanları ve detaylar takvim.com.tr'de

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