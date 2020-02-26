İŞKUR üzerinden belediyelere personel alımları tüm hızı ile devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR internet adresi üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. Sayaç okuma personeli ve zabıta müdürlüğüne yapılan bekçi alımında başvuru şartları İŞKUR tarafından açıklandı. Detaylar haberimizde yer alıyor. Ayrıca yılbaşından bu yana 153 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, acilen 54 bin 689 işçi arıyor. Özel sektör en çok beden işçisi, makineci, temizlik görevlisi arıyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ