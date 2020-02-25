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şartı yok: 962 'dan açıklandı! Adaylar akın etti!

Kamu kurum ve kuruluşlarına şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvurusu bugün başlayan ilanların detayları, başvuru ekranı ve linki haberimizin devamında. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

  • Memurlar
  • 26.02.2020 09:35
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 09:35
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KPSS şartı yok: Kamuya 962 personel alımı

İŞKUR üzerinden ardı ardına personel alımları yayınlandı. İlanlar için vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda farklı kamu kurumlarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında adaylar kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde istihdam edilecek. Yayımlanan kamu iş ilanlarına baktığımızda Üniversitelere, kamu hastanelerine, Çaykur'a, Tübitak'a ve öğretmenevine personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.


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