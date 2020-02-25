İŞKUR üzerinden ardı ardına personel alımları yayınlandı. İlanlar için vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda farklı kamu kurumlarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında adaylar kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde istihdam edilecek. Yayımlanan kamu iş ilanlarına baktığımızda Üniversitelere, kamu hastanelerine, Çaykur'a, Tübitak'a ve öğretmenevine personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.



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