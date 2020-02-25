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'dan 2500-3500 TL maaşla Kamu ve 720 şartları nedir?

Kamu ve üzerinden personel alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. şartları, alım yapan kurum kuruluşlar ve başvuru ekranı haberimizde. 'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

  • Memurlar
  • 26.02.2020 09:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 09:30
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2500-3500 TL maaşla 720 güvenlik görevlisi alınacak!

İŞKUR üzerinden kamuya ve özel sektöre güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR personel ilanları merak ediliyor.
KPSS şartı olmadan hem kamuya hem özel sektöre yapılan personel alımlarında başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Peki güvenlik görevlisi alımına kimler başvuru yapabilir? Hangi kurumlara personel alımı yapılıyor? İşte İŞKUR üzerinden yapılan güvenlik görevlisi alımı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor.

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