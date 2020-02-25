İŞKUR üzerinden kamuya ve özel sektöre güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR personel ilanları merak ediliyor.

KPSS şartı olmadan hem kamuya hem özel sektöre yapılan personel alımlarında başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Peki güvenlik görevlisi alımına kimler başvuru yapabilir? Hangi kurumlara personel alımı yapılıyor? İşte İŞKUR üzerinden yapılan güvenlik görevlisi alımı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor.

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