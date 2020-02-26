Kabin memuru olmak günümüzde oldukça popüler hava yolları ise kabin memuru alımlarına tüm hızı ile devam ediyor. Popüler bir meslek icra eden kabin memurları, uçuş görevi sırasında yolcu emniyeti ve konforundan sorumludur. Kadın kabin memurları için hostes, erkek kabin memurları için steward denmektedir. Geçerli sertifikaya sahip olarak kabin amirine karşı da sorumlulukları bulunan kabin memurlarında bazı şartlar aranmaktadır. Onur Air tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan güncelleme duyurusunda en az lise mezunu adaylar arasından kabin memuru alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru şartları takvim.com.tr'de.

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