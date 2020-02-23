İŞKUR tarafından kamu kurumlarına ilköğretim mezunu personel alımları devam ediyor. Şubat ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar ilanları araştırıyor. İŞKUR üzerinden yapılan beden işçisi alımında adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmekte olup ilgili ilanlarahttps://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspxadresi üzerinden erişim sağlamak mümkündür. Açılan sayfada ilan numarasını girerek online başvuru yapmak gerekmekte olup detaylar ilan sayfasında yer almaktadır. İlanlarda 2 belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 11 personel alımı gerçekleştirilecektir.