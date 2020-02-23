İŞKUR yüzlerce hastane personeli alımı yapacak. Bu bağlamda ebe ve hemşire başta olmak üzere ilanlar açıklandı. İŞKUR'un açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan iş ilanlarına göre, bazı hastane ve sağlık kurumlarına, en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden sağlık personeli alımı yapılacak. İş başvuruları başlamış olup, başvurular İŞKUR şube müdürlüklerinden veya İŞKUR e-şube üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir. Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

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