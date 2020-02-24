İŞKUR üzerinden kurumların personel alımları devam ediyor. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM 2750-3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular bugün başladı. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde BİM personel alımlarına yer verdik. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir. Ayrıca ilana başvurular hem internet üzerinden hem de Bim şubelerinden yapılıyor. Bim şubelerine giderek başvuru formunu doldurabilir ve müracaatınızı yapabilirsiniz.

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