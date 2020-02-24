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personel alımı başvurusu: 25 Şubat 2020 ilanları! 2750-3000 TL maaşla BİM personel alımı yapıyor!

personel alımı başvurusu: 25 Şubat 2020 ilanları heyecan yarattı! BİM tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. İşte ilan detayları. kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

  • Memurlar
  • 25.02.2020 10:09
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.02.2020 10:09
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2750-3000 TL maaşla BİM personel alımı yapıyor

İŞKUR üzerinden kurumların personel alımları devam ediyor. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM 2750-3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular bugün başladı. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde BİM personel alımlarına yer verdik. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir. Ayrıca ilana başvurular hem internet üzerinden hem de Bim şubelerinden yapılıyor. Bim şubelerine giderek başvuru formunu doldurabilir ve müracaatınızı yapabilirsiniz.

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