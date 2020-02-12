Bugünkü
Takvim

en az ilkokul mezunu personel ve memur alımı yapıyor

en az ilkokul mezunu personel ve memur alımı başvuru şartlarını ve ilanları açıkladı! resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

  • Memurlar
  • 13.02.2020 09:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.03.2020 12:13
ABONE OL
İŞKUR en az ilkokul mezunu personel ve memur alımı yapıyor

En az ilkokul mezunu olarak İŞKUR üzerinden personel ve memur alımları tüm hızı ile devam ediyor. Bu bağlamda personel alım ilanlarını sayfamızda sizler için liste halinde verdik. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda adaylar arasından farklı kurumlara personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. İşte İŞKUR personel alım kadroları ve ilanları detayları takvim.com.tr'de...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar İŞKUR en az ilkokul mezunu personel ve memur alımı yapıyor
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri