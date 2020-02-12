1400 temizlik işçisi İŞKUR en az ilkokul mezunu başvuru şartları açıklaması! İşte İŞKUR temizlik personeli alım ilanları...

İŞKUR en az ilkokul mezunu 1400 temizlik işçisi başvuru şartları! İşte İŞKUR temizlik personeli alım ilanları... İŞKUR, kamu ve özel sektördeki birçok iş ilanında tek yetkili durumunda. İş ilanlarını her gün onlarca ilave ile güncelleyen İŞKUR'un sitesinde 41 bin personel için ilan var. Bu ilanlar arasında en az ilkokul mezunu ve KPSS şartsız olanlar dikkat çekiyor. İŞKUR 1400 personel alımı ilanı da en çok ilgi görenler arasında yer alıyor. Sizler için İŞKUR en az ilkokul mezunu 1400 temizlik işçisi alım ilanını derledik. İşte temizlik personeli alım ilanları... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

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