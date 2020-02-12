1400 temizlik işçisi İŞKUR en az ilkokul mezunu başvuru şartları açıklaması! İşte İŞKUR temizlik personeli alım ilanları...
İŞKUR en az ilkokul mezunu 1400 temizlik işçisi başvuru şartları! İşte İŞKUR temizlik personeli alım ilanları... İŞKUR, kamu ve özel sektördeki birçok iş ilanında tek yetkili durumunda. İş ilanlarını her gün onlarca ilave ile güncelleyen İŞKUR'un sitesinde 41 bin personel için ilan var. Bu ilanlar arasında en az ilkokul mezunu ve KPSS şartsız olanlar dikkat çekiyor. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR en az ilkokul mezunu 1400 temizlik işçisi başvuru şartları! İşte İŞKUR temizlik personeli alım ilanları... İŞKUR, kamu ve özel sektördeki birçok iş ilanında tek yetkili durumunda. İş ilanlarını her gün onlarca ilave ile güncelleyen İŞKUR'un sitesinde 41 bin personel için ilan var. Bu ilanlar arasında en az ilkokul mezunu ve KPSS şartsız olanlar dikkat çekiyor. İŞKUR 1400 personel alımı ilanı da en çok ilgi görenler arasında yer alıyor. Sizler için İŞKUR en az ilkokul mezunu 1400 temizlik işçisi alım ilanını derledik. İşte temizlik personeli alım ilanları... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.
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İŞTE İŞKUR 1400 TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI
1-İstanbul Maviay Organizasyon Güvenlik Temizlik Danımanlık
Son başvuru tarihi: 19.02.2020 – İstanbul / Zeytinburnu
Eğitim durumu en az ilköğretim seviyesinde olan, 22-45 yaş aralığında askerliğini yapmış 4 erkek personel aranıyor.
İletişim; 902126988601
2- Atapark Konutları Site Yönetimi
Son başvuru tarihi: 19.02.2020 – İstanbul / Ataşehir
Eğitim durumu en az ilköğretim seviyesinde olan, 25-45 yaş aralığında 10 temizlik personeli alınacaktır.
Çalışma saatler 08:00-17:00 arasında olup haftada 1 gün izin hakkı vardır.
Not: Adaylar arasından tecrübeli olanlar tercih sebebi olacaktır.
İletişim; 5322576262
3-Mapa İnşaat
Son başvuru tarihi: 18.02.2020 – İstanbul / Bakırköy
Wow hotel'de çalışmak üzere;
Eğitim durumu en az okuryazar, en fazla ön lisans olan, 18-35 yaş aralığında, temizlik ve otelcilik alanında tecrübeli, hijyen kurallarını bilen, uygulayan ve önem veren, verilen işi eksiksiz yerine getiren, ekip çalışmasına yatkın, güler yüzlü, misafir memnuniyetine odaklı çalışan 10 personel aranıyor.
Not: İkamet izni olan yabancı uyruklu kişiler de başvuru yapabilir.
İletişim; 902124685000
4-Tuğra Temizlik Hizmetleri
Son başvuru tarihi: 15.02.2020 – Kırşehir / Merkez
Tuğra Temizlik Firması'nda, apartman temizliğinde çalışmak üzere 20-50 yaş arası, eğitim durumu en az ilköğretim seviyesinde olan 10 bayan eleman aranmaktadır.
İletişim; 905418054040
5-Yağmur Profesyonel Hizmetler Temizlik ve Organizasyon
Son başvuru tarihi: 15.02.2020 – İstanbul / Bahçelievler
Firmamızın bünyesinde 5 yıldızlı otellerde müşterilerin kaldığı odaların temizliğini yapacak, yatak çarşaflarını, nevresimlerini değiştirecek, banyoları uygun kimyasallar kullanarak temizleme işlemini yapabilecek, deneyimli 5 eleman aranıyor.
Çalışma saatleri. 09:00 - 18:00
Cumartesi mesai bulunmaktadır. Servis bulunmamaktadır.
Yol parası verilmemektedir.
Not: İŞKUR' dan işe gönderme formu alarak ya da internetten başvuru yaparak görüşmeye gitmeniz gerekmektedir.
İletişim; 902126916162