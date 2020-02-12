Kızılay 4-7 bin lira maaşla personel alım ilanlarına oldukça yoğun bir talep geldi. Bu anlamda Kızılay personel alım kadroları ve şartları ile detayları takvim.com.tr'de sizler için veriyoruz. 29 farklı meslekte Ankara'da Türk Kızılayı tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuruların devam ettiği duyuruldu. Ayrıca Kızılay tarafından yayınlanan KPSS şartsız personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Kızılay'a yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki kariyer sayfalarına gitmesi gerekmektedir. İşte KPSS şartsız onlarca farklı meslekte personel alımı başvuru şartları...

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