Bugünkü
Takvim

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası 'da güncellendi

personel alımları devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca kapsamında süreli ve süresiz iş ilanları da mevcut. Peki başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım iş arama ve başvuru yapma...

  • Memurlar
  • 13.02.2020 09:35
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 13:06
ABONE OL
İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası

TYP iş ilanları ekranı vatandaşlar tarafından oldukça yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ile ilgili gelişmeleri sayfamızda derlemiş bulunuyoruz. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası İŞKUR'da güncellendi
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri