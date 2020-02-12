TYP iş ilanları ekranı vatandaşlar tarafından oldukça yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ile ilgili gelişmeleri sayfamızda derlemiş bulunuyoruz. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir.

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