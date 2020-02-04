9 ilde bekçi alımı yapılacak! İŞKUR tarafından bekçi alımına ilişkin şartlar sayfamızda yer almaktadır. İŞKUR üzerinden özel firmalar bekçi alımlarına ağırlık veriyor. Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bekçi alımı ilanları yayımlanması beklenirken İŞKUR üzerinden de özel firmalar tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanlarına başvuru şartları belli oldu. İŞKUR bekçi alımı ilanları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 9 ilde yayımlandı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mevzuatı üzerinde görüşmeler yapılıyor.

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