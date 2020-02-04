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  • 05.02.2020 09:12
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:12

bekçi alım başvuru tarihleri açıklandı! 5 Şubat İŞKUR üzerinden 9 ilde başvuru şartları nedir?

Türkiye genelinde EGM tarafından alımı yapılan bekçilerin maaşları tartışma konusu olurken üzerinden özel firmalar ilanları yayımladı. , , başta olmak üzere toplamda 9 ilde özel firmalar tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanlarında başvuru tarihleri de açıklandı. İŞKUR bekçi alımı ilanına başvuru yapacak olan adayların en az ilköğretim mezunu olması gerektiği bildirildi. İŞKUR bekçi alımı ilanı detayları haberimizde...

9 İlde bekçi alımı yapılacağı duyuruldu! Başvuru tarihleri açıklandı

9 ilde bekçi alımı yapılacak! İŞKUR tarafından bekçi alımına ilişkin şartlar sayfamızda yer almaktadır. İŞKUR üzerinden özel firmalar bekçi alımlarına ağırlık veriyor. Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bekçi alımı ilanları yayımlanması beklenirken İŞKUR üzerinden de özel firmalar tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanlarına başvuru şartları belli oldu. İŞKUR bekçi alımı ilanları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 9 ilde yayımlandı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mevzuatı üzerinde görüşmeler yapılıyor.

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