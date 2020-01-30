KPSS şartı olmadan Türkiye'nin en büyük 2 kurum personel alımı yapacak! Adaylar Kızılay ve TRT personel alımlarını ve ilanları yakından takip ediyorlar. İki kurum, yapacağı personel alımında KPSS şartı aranmadığını , kadrolara başvuru yapan adayların iş görüşmesine çağrılacağını duyurdu. Bu bağlamda Türkiye Radyo Televizyonu ile Türk Kızılayı art arda ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlarda , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte Kızılay ve TRT personel alım kadroları ve başvuru şartları takvim.com.tr'de
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