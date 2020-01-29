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  • 30.01.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:10

ekranı... 2020 personel alımı başvuru! , ortaokul ve lise mezunu için iş ilanları yayınlandı!

personel alımları devam ediyor. , ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca kapsamında süreli ve süresiz da mevcut. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım iş arama ve başvuru yapma... Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu için iş ilanları açıklandı!

İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR TYP personel alımı ilanlarının Şubat ayında yayımlanması bekleniyor. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar takvim.com.tr'de olacak. İşte İŞKUR personel alım başvuru şartları...

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