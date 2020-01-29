İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR TYP personel alımı ilanlarının Şubat ayında yayımlanması bekleniyor. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar takvim.com.tr'de olacak. İşte İŞKUR personel alım başvuru şartları...

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